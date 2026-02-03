Хочет создать 'умное Солнце': Маск основал мегакорпорацию стоимостью $1,25 триллиона

SpaceX занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков и спутникового интернета.

Аэрокосмическая компания SpaceX приобрела стартап искусственного интеллекта xAI, основанный Илоном Маском в 2023 году. Об этом со ссылкой на предпринимателя сообщает The Wall Street Journal.

По словам Маска, SpaceX приобрела xAI для создания "самого амбициозного вертикально интегрированного инновационного двигателя на Земле и за ее пределами".

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако источники WSJ, знакомые с договоренностями, оценивают объединенную компанию в 1,25 триллиона долларов.

Сделка структурирована как обмен акциями. Предполагается, что ценные бумаги xAI конвертируют в 0,1433 акции SpaceX. Напомним, ранее SpaceX уже инвестировала в xAI 2 млрд долларов, а на прошлой неделе Tesla объявила о вложении аналогичной суммы.

Новая идея Маска: что именно планируется

В своем обращении Маск очертил концепцию объединения ракет, спутников и искусственного интеллекта в рамках одной компании. Он подчеркнул, что глобальный спрос на электроэнергию для ИИ невозможно обеспечить только наземными дата-центрами без значительного влияния на сообщества и окружающую среду, поэтому будущее масштабирование вычислительных мощностей потребует решений в космосе.

"Это означает не просто следующую главу, а следующую книгу в миссии SpaceX и xAI: масштабировать усилия, чтобы создать умное Солнце, которое сможет понять Вселенную и распространить свет разума на звезды!" – сообщил он.

Идею размещения вычислительной инфраструктуры в космосе обсуждают и другие технологические лидеры, в частности Джефф Безос и Сэм Альтман. Пока эта технология остается экспериментальной и требует значительных инженерных прорывов.

Как бы то ни было, SpaceX уже проинформировала инвесторов о разработке технологий размещения дата-центров в космосе, соединенных сетью из 9400 спутников Starlink.

Отметим, что SpaceX стала одним из первых клиентов xAI. Технологии этой компании применялись, в частности, для поддержки пользователей сервиса Starlink.

По информации источников, близких к компании, руководство SpaceX рассматривает потенциальные риски и преимущества возможного слияния в контексте подготовки к IPO.

Сообщается, что оценки SpaceX и xAI росли на фоне вторичной продажи акций и привлечения нового капитала. В понедельник акции SpaceX оценивались примерно в 527 долларов за штуку.

Компания SpaceX – последние новости

Компания SpaceX занимает лидирующие позиции на рынке космических запусков и спутникового интернета. В то же время, компания находится только на первом этапе своего пути, тогда как настоящая революция с ее участием только впереди. Она связана с космической системой Starship – самой большой по размерам, массе, мощности и грузоподъемности ракетой в истории.

Система полностью многоразовая, что способствует радикальному удешевлению космических запусков. На сегодняшний день продолжаются испытания Starship. Последние тесты были успешными.

По мнению специалистов, Илон Маск заинтересован в выходе SpaceX на биржу, поскольку компании нужны значительные средства для развития ракеты Starship. Это особенно актуально, учитывая, что ранее руководитель SpaceX пообещал отправить Starship на Марс уже в ближайшем будущем.

