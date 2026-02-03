Как будто завис над землей: возле Чернобыля поймали в кадр зайца

Сотруднику заповедника удалось зафиксировать в движении быстрое животное.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике специалисту удалось сфотографировать зайца во время движения. Об этом рассказал директор заповедника Денис Нестеров.

"В Чернобыльском заповеднике специалисты настолько профессиональны, что могут поймать даже зайца, правда, только в кадр. Потому что серый знает толк в скорости и маскировке, но от хорошего глаза и вовремя нажатой кнопки не уйдешь!" - подчеркнул директор учреждения.

Он обнародовал фото, на которых можно увидеть зайца на заснеженной территории в зоне отчуждения. Исходя из уникальных кадров, можно предположить, что животное было зафиксировано буквально на ходу – на одном из снимков он как будто парит над землей.

Заяц в нацпарке "Тузловские лиманы"

Ранее на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" в Одесской области в фотоловушку попал заяц, который пришел на водопой. Доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев рассказал, что заяц серый (русак) пришел на побережье лимана попить воды, соленость которой достигает 12 промилле. В этой части Одесской области зайцы обитают на участках, где часто появляются шакалы, лисы, барсуки.

Заяц серый – ночное животное, но меняет поведение весной во время гона. Тогда этих животных можно увидеть днем за преследованием друг друга в полях. Треть своей жизни они тратят на поиск пищи, а бегать могут со скоростью 70 км/ч. Когда сталкиваются с хищниками, полагаются на опережение на открытом пространстве. Топанье задними ногами используется, чтобы предупредить других о хищниках. Заяц визжит, когда ему больно или чего-то боится. Известны факты, когда во время смертельной опасности русаки бежали к людям, потому что искали защиту, например, от хищников или собак.

