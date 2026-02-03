'ПриватБанк' повысил цены на валюту: свежий курс доллара и евро

Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 43,48 грн, а евро – 51,55 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 3 февраля, подорожал на 25 копеек и составляет 43,35 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 10 копеек и составляет 51,40 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,75 гривни, а евро - по курсу 50,40 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" во вторник вырос на 38 копеек и составляет 43,48 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также подорожал и составляет 51,55 гривни.

Национальный банк Украины установил на 3 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 42,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек. По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

2 февраля доллар снова пошел вверх на фоне дальнейших потерь золота после его крупнейшего за более чем десятилетие падения 30 января. Укрепление доллара примерно на 1% в пятницу и понедельник произошло после его резкого ослабления во второй половине января. Это восстановление могло застать часть инвесторов врасплох, ведь продажа доллара была одной из самых популярных макростратегий прошлого месяца.

