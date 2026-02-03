Великобритания отказалась передать Украине дроны Watchkeeper: в Минобороны назвали причину

Правительство сделало ставку на новые, более экономически эффективные беспилотные системы, которые должны заменить Watchkeeper.

Министерство обороны Великобритании отказалось передать Украине разведывательные беспилотники Watchkeeper, приняв решение об их дальнейшей утилизации. Об этом сообщает Милитарный со ссылкой на издание UK Defence Journal.

Отмечается, что в письменном ответе консервативному депутату Марку Франсуа министр обороны Люк Поллард отметил, что правительство сделало ставку на новые, более экономически эффективные беспилотные системы, которые должны заменить Watchkeeper.

По его словам, несмотря на списание этих дронов, их не планируют передавать Украине. При этом Поллард подчеркнул, что "Великобритания вместе с партнерами и в дальнейшем будет поддерживать Киев, оснащая его как можно лучше, чтобы защитить суверенную территорию и обеспечить сильную позицию для любых мирных переговоров".

Отказ от передачи Watchkeeper он объяснил тем, что эти беспилотники были приняты на вооружение еще в 2010 году и сейчас считаются устаревшими, особенно с учетом высоких темпов развития беспилотных технологий в Украине.

"Милитарный" напомнил, что такая же судьба постигнет британские MQ-9 Reaper, их также утилизируют вместо передачи Украине или продажи другим странам.

В письме также говорится о финансовых последствиях сворачивания программы Watchkeeper. Поллард подтвердил, что общий бюджет, выделенный на эту систему в период между ноябрем 2024 года – когда было объявлено о ее выводе из эксплуатации – и мартом 2027 года, составляет 115,886 миллиона фунтов стерлингов.

Отмечается, что эти средства должны обеспечить контролируемый процесс списания системы, пока британская армия переходит на новое решение.

Что известно о беспилотниках Watchkeeper

Как сообщал УНИАН, британский флот беспилотников Watchkeeper не способен работать в плохих погодных условиях. Издание The Times написало, что, несмотря на то, что один такой дрон стоит примерно 5 миллионов фунтов стерлингов, ни один из них не используется в операциях.

Также было сказано, что беспилотники-шпионы были настолько модифицированы, что стали слишком тяжелыми, поэтому общая программа превратилась в "абсолютную катастрофу". Один из чиновников сказал, что восемь таких дронов стоимостью 40 млн фунтов стерлингов были списаны.

Watchkeeper строился на основе израильского беспилотника Hermes 450. Тот сыграл ключевую роль в антитеррористических операциях страны.

