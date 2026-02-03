Россия ударила по Украине: где уже введены аварийные отключения света

Несмотря на аварийные отключения в Черкасской области продолжают действовать графики почасовых отключений.

В ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии после очередной массированной ракетно-дроновой атаки Российской Федерации.

В частности, аварийные отключения введены в Житомирской области. Как сообщает Житомироблэнерго, ограничения введены по команде диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго". Соответственно, графики отключений света в Житомире и области временно не действуют.

Аналогичные ограничения введены и в Харьковской области. Харьковоблэнерго напоминает, что в ночь на 3 февраля РФ нанесла удар по объектам энерго- и теплоснабжения, в результате чего в регионе обесточены потребители.

"Кроме того, сейчас применяются аварийные отключения. Энергетики занимаются восстановлением электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Аварийные отключения дошли и до Черкасской области. По информации Черкассыоблэнерго, ограничения введены в Черкасской области с 9:46 по команде "Укрэнерго" из-за "последствий предыдущих ракетно-дроновых атак".

В то же время, в сообщении отмечается, что в области продолжают действовать графики почасовых отключений.

Временно забывает о графиках отключений и часть Левобережья Киева. Как сообщает Telegram-канал ДТЭК:

Днепровский и Дарницкий районы столицы частично в экстренных отключениях.

Атака РФ на энергосистему Украины - последние новости

В ночь на 3 февраля Россия в очередной раз массированно атаковала Украину дронами и ракетами. По данным Воздушных сил, враг применил 450 дронов и 71 ракету различных типов.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики Дениса Шмыгаля, россияне атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации. В результате атаки более тысячи домов в Киеве остались без отопления.

