Табу для Delta Force: почему на авианосце USS Abraham Lincoln никогда нет элиты войск США

Авианосец "Авраам Линкольн" перевозит моряков и морскую пехоту для морских операций, а элитные армейские подразделения развертываются отдельно.

Несмотря на то, что на борту американского авианосца USS Abraham Lincoln находится около 5000 военнослужащих, среди них нет бойцов элитного подразделения Delta Force. Причина заключается в различиях между родами войск США, характере миссий авианосца и принципах применения сил специального назначения, пишет Wionews.

Авианосец является кораблем Военно-морских сил США, а его экипаж состоит из моряков и подразделений морской пехоты. Они отвечают за эксплуатацию корабля, полетные операции авиакрыла и обеспечение ядерной энергетической установки, а не за проведение наземных рейдов.

Delta Force – это подразделение специального назначения первого уровня армии США, которое специализируется на контртеррористических операциях, освобождении заложников и точечных рейдах на суше. Бойцы этого подразделения базируются в Форте Либерти (Северная Каролина), где имеют доступ к специализированной инфраструктуре для постоянных тренировок.

Для морских специальных операций ВМС США используют собственные силы – DEVGRU (SEAL Team 6), которые адаптированы к действиям в морской среде и операциям с кораблей. Именно "морские котики" являются основным инструментом спецопераций ВМС, тогда как армейские подразделения привлекаются к наземным задачам.

Еще одним фактором является скорость реагирования. Авианосцы передвигаются со скоростью около 30 узлов (примерно 56 км/ч), тогда как Delta Force разворачивается по воздуху и может быть переброшена в любую точку мира в течение нескольких часов.

Кроме того, подготовка одного оператора Delta Force стоит миллионы долларов, поэтому длительное пребывание таких бойцов на корабле без конкретного задания считается неэффективным использованием ресурсов. При необходимости подразделение может временно использовать авианосец как промежуточную платформу, но не размещается там на постоянной основе.

