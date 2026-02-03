Россияне придумали новый способ использования дронов 'Гербера', - Флэш (фото)

Россияне впервые использовали "Герберу" в роли носителя FPV-дрона.

Россия модернизирует тактику применения дронов во время атаки на Украину. Так, советник министра обороны, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестов (Флэш) сообщил о случае первого использования БПЛА "Гербера" в роли носителя FPV-дрона.

Об этом он написал в своем тг-канале, добавив фото самой "Герберы".

"К сожалению, сам дрон не найден. Может быть как ударным, так и разведывательным", - отметил Флэш.

Он отметил, что пока непонятно, насколько этот случай получит применение, но все должны быть предупреждены.

Ранее Флэш рассказывал, что россияне применяют тактику полета на сверхнизкой высоте в режиме ручного управления. Поэтому подразделениям ПВО нужно быть внимательными, особое внимание уделять руслам рек, равнинам и длинным впадинам в рельефе.

Флэш также предупреждал об опасности российских "Шахедов", которые используют Starlink. Он объяснил, что враг может управлять такими БПЛА в ручном режиме и долетать "куда хотят". По словам эксперта, Украине нужно запретить роуминг "чужим" "Старлинкам", которые залетают в нашу страну.

Впоследствии стало известно, что компания SpaceX начала принимать первые контрмеры против использования оккупантами терминалов Starlink для ударов дронами по Украине.

