Как предотвратить замерзание труб этой зимой: 5 простых правил

В связи с наступлением сильных морозов самой большой проблемой может стать замерзание водопроводных труб. Один разрыв трубы может привести к ущербу от затопления на невероятные суммы.

Эксперты Home Improvement & Outdoor Lab объяснили в комментарии Good Housekeeping, как пережить лютые морозы.

Как предотвратить замерзание труб

Поддерживайте постоянную температуру в помещении. Во время сильных морозов лучше всего поддерживать температуру на уровне 22°C. Вы потратите немного больше на отопление, но это поможет защитить сантехнику от замерзания.

Оставьте дверцы кухонных и ванных шкафчиков приоткрытыми. Даже если вы не выключаете отопление, краны на кухне и в ванной часто расположены на внешней стене или рядом с ней, в нескольких сантиметрах от холодного воздуха. Оставив дверцы шкафчиков открытыми, вы позволите теплому воздуху из помещения поддерживать температуру вокруг водопроводных труб выше 0°C.

Если сомневаетесь, пусть капает. Наиболее уязвимы трубы, проходящие через неотапливаемые части дома, такие как подвал или гараж. Но трубы, проходящие через наружные стены, также могут замерзнуть. Поэтому эксперты рекомендуют дать холодной воде капать из любого крана, душевой лейки или другого приспособления, которое может обслуживаться открытой трубой, чтобы предотвратить замерзание трубы.

Изолируйте трубы, подверженные риску с помощью пенопластовых рукавов.

Что делать, если труба замерзла

Если вы открываете кран, а вода не течет или течет очень слабо, значит, труба замерзла. Оставьте кран открытым, пока обрабатываете замерзшую трубу, так как поток воды ускорит процесс оттаивания. Если вы знаете, где замерзла труба, оберните этот участок нагретым одеялом или погрейте его феном. Если вы не уверены, где находится замерзший участок, включите обогреватель, чтобы повысить температуру. Ни в коем случае не используйте паяльную лампу или другое открытое пламя на замерзшей трубе.

