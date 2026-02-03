У Путина отреагировали на заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти

Песков отметил, что РФ с уважением относится к американо-индийским отношениям, но ей важно и собственное партнерство с Индией.

В Кремле утверждают, что им ничего не известно о планах Индии отказаться от покупки российской нефти. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет Reuters.

"До сих пор каких-либо заявлений из Дели по этому поводу мы не слышали", - сказал он журналистам во вторник, 3 февраля.

Пресс-секретарь российского диктатора также отметил, что Москва внимательно следит за новостями и высказываниями президента США Дональда Трампа на эту тему.

"Мы их тщательно фиксируем, анализируем, и мы с уважением относимся к двусторонним американо-индийским отношениям. Но не меньшее значение мы придаем развитию глубокого стратегического партнерства между Россией и Индией", - добавил он.

Трамп заявил, что Индия отказалась покупать российскую нефть

Как сообщал УНИАН, накануне Трамп, рассказывая о своем телефонном разговоре с премьер-министром Нарендрой Моди, сказал, что якобы Индия согласилась прекратить покупать российскую нефть, а вместо этого "будет покупать гораздо больше нефти в США и, возможно, в Венесуэле". Президент США отметил, что "это поможет прекратить войну в Украине".

Сам Моди подтвердил разговор с Трампом, но не упомянул о российской нефти. Также он выразил радость по поводу того, что "на продукцию, изготовленную в Индии, теперь будет распространяться пониженный тариф в размере 18%", о чем говорил глава Белого дома, и поблагодарил его "за это замечательное заявление".

Кроме того, мы писали, что индийские НПЗ растерялись после заявления Трампа об отказе от российской нефти. По данным источников Bloomberg, по меньшей мере три НПЗ обратились к правительству за разъяснениями по этому вопросу, а два из них временно приостановили закупки.

