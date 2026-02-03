Синоптик объяснил, почему эта зима кажется украинцам очень холодной

Семилит подчеркивает, что текущая погода не является чем-то аномальным.

В предыдущие годы зима была довольно теплой, поэтому текущая кажется очень холодной. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказал Иван Семилит, синоптик Украинского гидрометеорологического центра.

Отвечая на вопрос, известно ли уже, были ли морозы этой зимой рекордными или это норма для января-февраля, Семилит отметил, что было понижение температуры даже до -29° в Коростене. Это было зафиксировано на метеостанции.

"Но это, кажется, не самая низкая температура, которая там могла быть именно в этот период. Пока нет зафиксированных рекордов", - сказал он.

Синоптик также отметил, что такой период холода был в Украине в 2006-2010 годах. "Это были холодные зимы, когда среднесуточные значения температуры держались в течение длительного периода ниже 10 градусов. Поэтому это вполне нормально, такая и должна быть зима", - отметил эксперт и добавил, что это нормально для территории Украины.

Так, в целом такая погода не является чем-то аномальным. "Просто по сравнению с предыдущими несколькими годами, когда у нас, в принципе, зима была довольно теплой, так сказать, с рекордными максимальными значениями, то эта зима кажется очень холодной", - сказал Семилит.

Начало февраля в Украине может стать самым холодным за два десятилетия - мнение синоптика

Как сообщалось, синоптик Игорь Кибальчич отметил, что Украина, вероятно, переживает сейчас самые сильные морозы за последние 20 лет.

По его словам, в последний раз такое сильное похолодание было в январе и начале февраля 2006 года. Впрочем, сильные морозы продержатся лишь несколько дней.

