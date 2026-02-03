В США провели боевые испытания крылатой ракеты для Украины (фото, видео)

Rusty Dagger успешно прошла боевые испытания в США и готовится к поставке в Украину по программе ERAM.

В США провели боевые испытания перспективной крылатой ракеты Rusty Dagger, которая разрабатывается для Украины в рамках программы ERAM. Во время теста ракета была оснащена реальной боевой частью и с высокой точностью поразила заданную цель.

Испытания прошли на полигоне авиабазы Eglin на юге США. Как сообщила пресс-служба базы, тестирование позволило собрать "критически важные данные для разработки новой, экономически эффективной и дальнобойной ударной системы", которая создается по ускоренному графику.

Вместе с сообщением были обнародованы фото момента попадания и детонации боевой части. На снимках видна высокая точность ракеты и мощный взрыв – учитывая, что масса боеприпаса составляет около 500 фунтов (227 кг).

В то же время в сообщении авиабазы Eglin, вероятно, допущена ошибка в дате. Указано, что испытания состоялись 21 января 2025 года, то есть более года назад, и только через 16 месяцев после старта программы. Однако фактически разработка крылатых ракет в рамках ERAM в интересах Украины стартовала не в 2023 году, пишет Defence Express.

Запрос предложений по программе ERAM был объявлен 31 января 2024 года, а заказ оформлен в октябре того же года. Первые летные испытания ракет состоялись примерно 9 месяцев назад, что лучше согласуется с заявленными сроками.

Разрешение на продажу этих ракет Украине США предоставили 28 августа 2025 года. В целом Украина получила право закупить до 3350 крылатых ракет ERAM на сумму 825 млн долларов, средства должны предоставить европейские партнеры. Ориентировочная стоимость одной ракеты – около 246 тысяч долларов, однако сроки их передачи Украине пока не объявлены.

Кроме Rusty Dagger от компании Zone 5 Technologies, в рамках программы ERAM также разрабатывается концептуально похожая ракета RAACM от компании CoAspire. Обе системы должны соответствовать общим требованиям: масса до 500 фунтов, дальность полета около 400 км, скорость от 0,6 Маха, точность в пределах ±10 метров, способность работать в условиях радиоэлектронной борьбы, низкая себестоимость и возможность производства до 1000 ракет в год.

Ракеты для Украины

Как сообщал УНИАН, в рамках проекта ERAM, который предусматривает создание доступных по стоимости авиационных боеприпасов с дальностью более 400 километров, Украина получит доступ к новым крылатым ракетам. Предполагается выпуск не менее тысячи единиц таких снарядов в год.

Эксперт Центра Разумкова Алексей Мельник рассказывал, что эти боеприпасы являются гибридом авиационной бомбы и крылатой ракеты. По его словам, по дальности ERAM близки к ракетам Storm Shadow (Великобритания), Scalp (Франция) и Taurus (Германия).

Вас также могут заинтересовать новости: