Почему у собак влажный нос: и что на самом деле значит, если он сухой

У здоровой и активной собаки нос чаще всего действительно будет мокрым и холодным. Но даже если он сухой и теплый, это еще не повод для похода к ветеринару.

Владельцы собак часто задаются вопросом, почему у собак холодный нос. Есть даже мнение, что влажный нос собаки – показатель ее здоровья и хорошего самочувствия. Так это или нет на самом деле, и стоит ли обращать внимание на нос питомца, рассказывается в статье ветеринарного доктора Джули Базби на сайте Toe Grips.

Зачем собакам влажный нос

Для начала разберемся, почему нос собаки мокрый и прохладный. Если не вдаваться в долгие эволюционные подробности – холодный нос помогает собаке лучше:

Регулировать температуру тела. Животное регулярно облизывает нос, после чего слюна испаряется, забирая лишнее тепло. Площадь носа небольшая относительно тела, поэтому такой механизм охлаждения не слишком эффективен, но все равно влияет на общую терморегуляцию.

Животное регулярно облизывает нос, после чего слюна испаряется, забирая лишнее тепло. Площадь носа небольшая относительно тела, поэтому такой механизм охлаждения не слишком эффективен, но все равно влияет на общую терморегуляцию. Чувствовать запахи. Часть мозга собак, отвечающая за обоняние, примерно в 40 раз больше, чем у человека. Это означает, что они могут чувствовать запахи в 10 000–100 000 раз лучше, чем мы. На мокрый нос молекулы веществ, дающие запах, лучше прилипают.

Часть мозга собак, отвечающая за обоняние, примерно в 40 раз больше, чем у человека. Это означает, что они могут чувствовать запахи в 10 000–100 000 раз лучше, чем мы. На мокрый нос молекулы веществ, дающие запах, лучше прилипают. Искать тепло. В природе хищники чувствуют тепло добычи, и, хотя домашним собакам охота не так важна, умение чувствовать разницу температур осталось.

Что за жидкость у собак на носу? Чтобы поддерживать нос влажным, собака не только облизывается. Также в этом механизме участвует специальная слизь соответствующих желез. Часть этой прозрачной, водянистой слизи вытекает из ноздрей на поверхность носа. А тонкая ложбинка между ноздрями удерживает влагу.

Видео дня

Мокрый нос у собаки: хорошо или плохо

Обычно нос собаки слегка холодный и влажный. Однако если нос сухой или теплый – это не повод для сильных переживаний. Причины, по которым у собак бывает холодный нос, напрямую не связаны с состоянием здоровья вашего любимца. Поэтому холодный и влажный нос вовсе не гарантирует, что собака здорова – также, как горячий и сухой нос не означает, что ваш пес болен.

Например, нос у собаки может пересыхать во время сна, ведь во сне пес практически его не облизывает, а слизистая жидкость меньше вырабатывается. Кроме того, слишком сухой воздух или активные физические нагрузки также могут привести к тому, что нос высохнет и нагреется. С другой стороны, у собаки может быть холодный и влажный нос, но при этом она может страдать множеством разных заболеваний.

Что делать если у собаки холодный и мокрый нос, но вы сомневаетесь в ее состоянии? Хотя холодный и влажный нос является нормой для большинства собак, сухость вовсе не обязательно указывает на проблему. Присмотритесь, нет ли других признаков болезни. Температура носа не является надежным индикатором здоровья.

Так что не стоит отвлекаться на скрытые сигналы о состоянии животного, а лучше проводить побольше времени вместе. Ведь когда речь идет о здоровье собак, то ветеринар и ваша собственная наблюдательность – куда более надежные помощники, чем температура или влажность носа.

Вас также могут заинтересовать новости: