Изменение прайс-кепов способствовало импорту электроэнергии в критические часы, - Омельченко

Рост импорта электроэнергии в Украину в декабре и январе стал прямым следствием повышения прайс-кепов, что позволило устранить барьеры для поставки ресурса в часы наибольшей потребности. Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

По его словам, структура импорта остается стабильной и понятной. "Это традиционно больше всего мы импортируем из Венгрии, также из Словакии, Польши, частично из Румынии. Это четыре страны через Молдову в том числе", – отметил Омельченко.

Он отдельно подчеркнул, что утверждения об экспорте электроэнергии из Украины не соответствуют действительности.

"Экспорта у нас нет с 9 ноября. Некоторые так называемые эксперты разгоняют тему, что Украина экспортирует электрическую энергию. С полной ответственностью заявляю, что экспорта у нас нет с 9 ноября 2025 года, когда у нас появился большой дефицит мощности после обстрелов", – подчеркнул эксперт.

Зато импорт, по его словам, демонстрирует беспрецедентный рост.

"Импорт за последние два месяца значительно вырос. Он в декабре и январе демонстрирует рекордные показатели новейшей истории Украины", – отметил Омельченко.

Ключевым фактором этого роста он назвал именно пересмотр ценовых ограничений.

"Особенно, я считаю, повлияло на рост импорта, это изменение прайс-кепов. То есть, они повысились для того, чтобы снять барьеры импорта в те часы, когда эта электрическая энергия нам нужна", – подчеркнул директор энергетических программ Центра Разумкова.

Напомним, по данным портала ExPro, повышение прайс-кепов обеспечило новый суточный рекорд импорта электроэнергии.

