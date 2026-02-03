Били 'Цирконами' и 'Искандерами': в Воздушных силах раскрыли подробности атаки РФ

Сбито и подавлено 38 ракет и 412 БПЛА.

В ночь на 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Как сообщают Воздушные силы Украины, зафиксировано 521 средство воздушного нападения.

Отмечается, что Россия запустила по Украине:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ТОТ АР Крым);

32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ., ВОТ Крыма);

7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);

28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. – РФ);

450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, около 300 из них – "Шахеды".

Основными направлениями российского удара были 5 областей – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская.

По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:

4 ракеты "Циркон"/"Оникс";

11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;

3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;

20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";

412 ударных БПЛА различных типов.

"Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях. Информация о 6 вражеских ракетах уточняется", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Российская атака 3 февраля - что известно

Россияне атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации и многоэтажные дома. В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра, Одессы получили существенные повреждения.

По данным вице-премьера Алексея Кулебы, только в Киеве без тепла остались более тысячи жилых домов. В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения

В Харькове без отопления – более 100 тысяч жителей, повреждена крупнейшая ТЭЦ, в домах сливают воду из труб.

