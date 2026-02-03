Били 'Цирконами' и 'Искандерами': в Воздушных силах раскрыли подробности атаки РФ

В ночь на 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА. Как сообщают Воздушные силы Украины, зафиксировано 521 средство воздушного нападения.
Отмечается, что Россия запустила по Украине:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс" (район пуска ТОТ АР Крым);
- 32 баллистические ракеты Искандер-М/С-300 (район пусков – Брянская обл. – РФ., ВОТ Крыма);
- 7 крылатых ракет Х-22/Х-32 (из воздушного пространства Брянской обл. – РФ);
- 28 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К" (акватория Каспийского моря, Курской обл. – РФ);
- 450 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, около 300 из них – "Шахеды".
Основными направлениями российского удара были 5 областей – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская.
По предварительным данным, по состоянию на 09:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 450 целей – 38 ракет и 412 беспилотников различных типов:
- 4 ракеты "Циркон"/"Оникс";
- 11 баллистических ракет Искандер-М/С-300;
- 3 крылатые ракеты Х-22/Х-32;
- 20 крылатых ракет "Х-101/Искандер-К";
- 412 ударных БПЛА различных типов.
"Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударных БПЛА на 27 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 17 локациях. Информация о 6 вражеских ракетах уточняется", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Российская атака 3 февраля - что известно
Россияне атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации и многоэтажные дома. В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра, Одессы получили существенные повреждения.
По данным вице-премьера Алексея Кулебы, только в Киеве без тепла остались более тысячи жилых домов. В Одесской области более 50 тысяч жителей остались без электроснабжения
В Харькове без отопления – более 100 тысяч жителей, повреждена крупнейшая ТЭЦ, в домах сливают воду из труб.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Живут под ежедневной угрозой нападения РФ": в The Guardian рассказали о ситуации в Херсоне
- Россияне нанесли удар по Сумской области: разрушен дом, есть пострадавшие
- РФ нанесла массированный удар по Одесской области: тысячи людей остались без света
- РФ может пойти в большое наступление на "пояс крепостей": в ISW спрогнозировали сроки