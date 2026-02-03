Пик нынешней холодрыги пройден, но к Украине уже идет новая волна морозов, - синоптик

По прогнозу, новое похолодание не должно быть таким сильным, как сейчас.

Пик нынешней холодной погоды в Украине пройден. Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

По его словам, самая холодная ночь уже позади. В частности, в Черкасской области метеостанции зафиксировали в воздухе -22°...-25°, на поверхности снега - 29° мороза, и это самая низкая температура с начала нынешней зимы.

Еще 4 февраля сильные морозы сохранятся, говорит синоптик, а с 5 февраля начнется перестройка.

Видео дня

"Наконец-то впадина циклона "Romina", наполненная теплом Атлантики и Средиземного моря, постепенно оттеснит антициклон "Daniel" с аномальной холодной погодой за восточные границы нашего государства", - пояснил синоптик.

Однако потепление будет медленным, поэтому очень резкого изменения погоды ждать не стоит. К тому же потепление продлится недолго.

"По предварительным прогнозным оценкам, уже с 8-9 февраля следует ожидать новую волну холода скандинавского происхождения, к счастью, это уже не та холодная погода", - предупредил специалист.

Морозы в Украине могут затянуться до середины февраля - что известно

Текущая зима в Украине холодная, но не рекордная. Ее главная особенность - продолжительность. Как сообщила начальница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, зима фактически началась в конце декабря и может продлиться как минимум до середины февраля. Несмотря на кратковременное потепление с 7 февраля, уже 8-10 числа ожидается новое похолодание. Есть вероятность, что два месяца подряд средние температуры будут ниже нормы.

Вас также могут заинтересовать новости: