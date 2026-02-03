В Интерпайп Пинчука рассказали, как помогают адаптироваться ветеранам после возвращения с фронта

После демобилизации с защитниками работает команда врачей, психологов, специалистов по персоналу, руководителей на заводах, иногда юристы и координатор патронатной службы Интерпайп.

Трое из четырех защитников возвращаются в Интерпайп после демобилизации. Национальная статистика хуже: в целом по стране на довоенную работу возвращаются менее половины защитников.

В компании рассказали об индивидуальном подходе, который помогает ветерану адаптироваться. И эта работа начинается задолго до увольнения из армии.

"У нас был опыт работы с военными еще с 2014 года. И в первый день полномасштабного вторжения организовали сначала штаб помощи мобилизованным, который обеспечивал их индивидуальной техникой и амуницией, а затем и полноценную патронатную службу. Сейчас она закрывает комплекс вопросов: кроме амуниции, тактической одежды, баллистической защиты мы передаем разнообразную технику - от дронов до РЭБ и автомобилей, поддерживаем во время ранений и заболеваний, помогаем решать юридические вопросы и просто иногда слушаем, в некоторых случаях берем под патронат и близких. У каждого защитника есть свой координатор, который на связи 24/7", - рассказывает директор по коммуникациям и куратор патронатной службы Людмила Новак.

После демобилизации с защитниками работает команда врачей, психологов, специалистов по персоналу, руководителей на заводах, иногда юристы и координатор патронатной службы Интерпайп. Компания имеет собственный Центр поддержки ветеранов, также действуют различные программы. Например, еженедельно организуют семейные поддерживающие мероприятия - адаптивную рыбалку, катание на лошадях, чайные церемонии, творческие мастер-классы и не только. Такой комплекс смягчает адаптацию ветеранов.

Истории защитников, вовлеченных в реинтеграцию Интерпайп, - рассказывает Hromadske.

Семен Тюнин работал на заводе вместе с отцом. Оба ушли служить в начале полномасштабного вторжения. Семен был оператором БПЛА, водителем, механиком, организовывал мероприятия побратимов на позиции. После гибели отца в июне 2024 года парень демобилизовался и вернулся на завод. Патронатная служба компании поддерживает ветерана, помогает матери и младшему брату. Семен прошел углубленный медицинский осмотр. В первые недели на заводе у него был коллега-наставник. Сейчас он регулярно посещает ветеранские мероприятия.

"Когда мы возвращаемся с войны, нам нужна поддержка, разговор, отдых, - объясняет Семен Тюнин. - Интерпайп дает это ветеранам и их семьям. Например, мы были в гончарной, на конной ферме. Можем поехать ловить рыбу, погулять в парке, пойти на экскурсию. Рисовали картину всей семьей: я, мама, жена, мой младший брат", - рассказывает Семен.

Координирует работу с экс-военными тоже ветеран, который восстановился после тяжелого ранения. Это мировой опыт: строить работу с ветеранами по принципу "равный равному" и привлекать к этому бывшего военного с соответствующим опытом.

"У нас есть разные кейсы адаптации ветеранов. Все очень индивидуально. Сейчас большинство людей увольняется из армии по состоянию здоровья, часто - после ранения. И в каждом случае мы ищем вариант, который поможет вернуться на работу, даже если человек не может работать на своей довоенной должности. Где-то мы работаем с функционалом должности, кому-то - вместе с коллегами из HR-службы и руководителями заводов подбираем новую работу. Это сложный процесс, но он дает очень положительные результаты", - рассказывает Владимир Дулисов, координатор по работе с ветеранами Интерпайп.

В компании сейчас работает более 200 ветеранов.

