Кто заплатит за порывы труб: эксперт объяснил, когда расходы ложатся на жителей дома

За разорванные трубы и ремонт внутри дома в основном будут платить сами жители, однако в некоторых случаях ответственность может быть переложена на теплоснабжающую компанию. Об этом сообщил эксперт по вопросам права Станислав Лифлянчик в эфире "НовостиLive".

По его словам, все, что находится внутри дома после ввода трубы в здание, - общая собственность жильцов.

"Соответственно, они обязаны самостоятельно все это содержать, обслуживать и ремонтировать. Делать это они могут одним из трех способов: через обслуживающую компанию коммунального предприятия, которое априори есть в большинстве домов, или через нанятую частную обслуживающую компанию, которая нанимается через собрание жильцов этого многоквартирного дома, или через объединение совладельцев многоквартирного дома", - сказал Лифлянчик.

Впрочем, эксперт отмечает, что причины массовых разрывов труб вызваны не только действиями врага, но и недостаточной подготовкой местных и государственных властей к энергорискам. В таком случае ОСМД может обращаться в теплоснабжающую компанию с исковым заявлением.

Лифлянчик пояснил, что судам придется различать форс-мажор и халатность. По его словам, если оборудование уничтожено ракетой или дроном, тепловики не несут ответственности.

В то же время, если тепло исчезло из-за отсутствия электричества, а компания за четыре года не обеспечила резервное питание, то это уже не форс-мажор, и здесь возникают вопросы к теплокомпании, почему она не подготовилась к такому риску.

Проблемы с отоплением в Украине - главные новости

После массированных российских атак на Киев многие дома в столице оставались без отопления из-за длительных отключений электроэнергии, что привело к замерзанию воды в трубах и их разрывам. Жители сообщали о льду на окнах, "взрывах" старых труб, расколотых батареях и температуре в квартирах до 0°C, а также об отсутствии света и горячей воды по 20 часов в сутки.

16 января председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко сообщал, что около 100–150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, скорее всего останутся без отопления до весны.

Водопроводных сетей КП "Черниговводоканал" Игорь Грищенко отмечал, что по строительным нормам наружные трубы прокладывают на глубине около 1,5-1,8 метра, поэтому они обычно не боятся морозов, а вот целостность внутренних труб в помещениях зависит от температуры в доме.

