Магия силы: какой ваш счастливый цвет по году рождения

Узнай, какой цвет усиливает твою энергию и помогает реализовать потенциал.

Чувствовали ли вы когда-нибудь сильное влечение к определенному цвету, как будто он резонирует с вашей внутренней энергией? В астрологии и нумерологии цвета – это больше, чем эстетика: они отражают энергетические сигнатуры, способные усиливать ваши природные таланты и успех, пишет Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Каждый год рождения связан с планетой-управительницей и определенным цветом силы, который помогает усилить врожденные способности. Чтобы определить свой цвет, год рождения нужно сократить до одной цифры, складывая все числа. Например, родившиеся в 1964 году: 1 + 9 + 6 + 4 = 20 → 2 + 0 = 2, следовательно, их цвет силы – серебряный.

Цветовая карта по годам рождения:

1 год – желтый: цвет солнца, стимулирует счастье, креативность и жизненную силу.

2 год – серебряный: цвет Луны, активирует интуицию и женскую мудрость.

3 год – фиолетовый: управляет Юпитер, усиливает духовность, удачу и воображение.

4 год – электрически-синий: энергия Урана, способствует действиям, волнению и осознанности.

5 год – оранжевый: под руководством Меркурия, помогает в коммуникации, творчестве и спонтанности.

6 год – розовый: Венера, открывает сердечную чакру, приносит гармонию и любовь.

7 год – темно-синий: Нептун, успокаивает, помогает расслабиться и погрузиться в медитацию.

8 год – черный: Сатурн, цвет защиты, авторитета и элегантности.

9 год – красный: Марс, символизирует страсть, смелость и мотивацию.

Эксперты советуют использовать свой цвет силы в гардеробе, интерьере или во время медитаций, чтобы соединиться с собственной энергетикой и максимально реализовать потенциал.

