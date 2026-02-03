Почему из 70 российских ракет сбито только 38: Игнат рассказал об особенностях последней атаки

Даже такой показатель - это много с учетом количества баллистики, отметил он.

Особенностью ночной массированной атаки по Украине стало то, что Россия применила большое количество баллистических ракет. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Большой массированный удар - 521 средство воздушного нападения противника. Очень-очень много баллистики на этот раз, то есть ракет, которые летят по баллистической траектории. Именно поэтому из более чем 70 ракет сбито/перехвачено только 38. Это большой показатель с учетом баллистики", - пояснил он.

По его словам, крылатых ракет было всего 28, из которых 20 сбито, по 6 ракетам информация еще уточняется. Как отметил Игнат, "вероятно, где-то они не долетели".

Видео дня

Он рассказал, что география этого удара охватывает Харьковскую, Днепропетровскую, Киевскую, Одесскую и Винницкую области. Враг бил по объектам критической инфраструктуры, несмотря на то, что "должно было быть какое-то перемирие".

Что касается тактики удара, то, как пояснил представитель Воздушных сил, если раньше преобладали крылатые ракеты, такие как "Калибр", Х-101, то в последнее время, в частности и сегодня, чаще появляются Х-22, Х-32, "Циркон", которую россияне довольно редко применяют, а также, вероятно, "Ониксы".

"Особенности атаки повторяются. Стоит посмотреть статистику, что враг либо атакует один регион таким большим количеством средств - особенно это ощутимо, когда атакуют столицу. Либо, как сегодня, мы имеем такую тактику, что наносят одновременный удар по многим регионам", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что поскольку Россия наращивает баллистику, Украина должна наращивать системы, способные ее перехватывать, а главное - ракеты к ним, и партнеры об этом должны знать.В частности, такие ракеты, как Х-22, хоть и крылатые, но летят по баллистической траектории, и сбить их могут только системы Patriot. А для этого необходимы боеприпасы, сказал Игнат в эфире Ранок.LIVE.

Что касается "Шахедов" на Starlink, то он отметил, что для ПВО наличие терминала не меняет видимости цели, мол, радары фиксируют дрон как маркер, который нужно уничтожить.

Массированный удар по Украине 3 февраля

Как сообщал ранее УНИАН, РФ атаковала Киев баллистикой и дронами. Есть повреждения в нескольких районах, два района остались без отопления. По данным полиции, в столице известно о 5 пострадавших.

Также россияне нанесли беспрецедентный удар по энергетике Харькова. Мэр Игорь Терехов отметил, что удары шли целенаправленно по энергетической инфраструктуре, чтобы достичь максимальных разрушений и оставить город без тепла в сильные морозы.

По информации министра энергетики Дениса Шмыгаля, Россия атаковала ТЭЦ и ТЭС, работавшие исключительно в режиме обогрева районов в Киеве, Харькове и Днепре. Чиновник подчеркнул, что после так называемого "энергетического перемирия", когда враг накапливал ресурсы, россияне дождались самых жестких морозов и вернулись к привычной для себя практике террора мирного населения.

Вас также могут заинтересовать новости: