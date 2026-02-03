Доллар продолжает расти: курс валют в банках и обменниках

Продать доллар можно в среднем по курсу 42,80 грн, а евро – 50,60 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 3 февраля, подорожал на 13 копеек и составляет 43,30 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,80 гривни за доллар.

При этом средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 15 копеек и составляет 51,35 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,60 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 43,12 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,00 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,40 грн/евро, а курс продажи - 51,20 грн/евро.

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 3 февраля официальный курс доллара к гривне на уровне 42,97 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 16 копеек.

В отношении евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 50,91 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 11 копеек.

Член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько отметила, что доллар на мировом рынке находится под давлением. Это отражается и на валютном курсе в Украине, поэтому гривна в ближайшее время может немного укрепиться или продержаться в узком диапазоне.

