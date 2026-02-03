Не только Gripen: Украина может получить самую страшную ракету Европы для воздушных боев

Gripen идеально подходит для рассредоточенных операций на ограниченных взлетно-посадочных полосах.

Будущие шведские истребители JAS 39 Gripen для Украины могут получить на вооружение ракеты "Метеор" – одни из лучших в Европе в своем классе. Об этом сообщили Министерство обороны Украины и шведские партнеры во время последнего телефонного разговора между министрами обороны обеих стран, пишет Business Insider.

"Метеор" – ракета класса "воздух-воздух" за пределами визуальной дальности, разработанная многонациональной компанией MBDA. Она способна поразить цель на расстоянии более 75 миль со скоростью более 4 Маха, сохраняя высокую энергию на всем пути полета, что значительно затрудняет уклонение самолета-цели.

Ракета весит более 400 фунтов (около 180 кг) и может запускаться с различных западных истребителей, включая шведский Gripen, французский Rafale и европейский Eurofighter Typhoon. Ее активная радиолокационная головка самонаведения позволяет точно поражать даже высокоманевренные цели.

Переговоры об оснащении Gripen ракетами "Метеор" состоялись через три месяца после подписания письма о намерениях по поставке до 150 истребителей Gripen в Киев. Окончательное решение еще не принято, но эксперты уже отмечают, что это значительно повысит потенциал Воздушных сил Украины, которые пока эксплуатируют устаревшие советские самолеты, небольшую партию F-16 и Mirage 2000.

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, Украина и Швеция обсудили передачу Gripen и ракет Meteor. Сейчас Швеция готовит один из крупнейших пакетов помощи в области безопасности для Украины, в который входят ПВО, радары от Saab, системы радиоэлектронной борьбы и беспилотники.

Gripen, изготовленный шведской компанией Saab, считается оптимальным вариантом для Украины благодаря способности оперировать с ограниченных взлетно-посадочных полос и минимальным требованиям к техническому обслуживанию, что делает его эффективным для рассредоточенных операций.

Кроме истребителей, Швеция готовит "масштабный" пакет помощи Украине, который будет включать системы противовоздушной обороны, радары, средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные аппараты.

