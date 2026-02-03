РФ запустила более 500 дронов и ракет: Зеленский показал последствия ночных ударов по Украине

Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепровская, Одесская, Винницкая области.

Для России воспользоваться самыми холодными днями зимы для террора против людей важнее, чем воспользоваться дипломатией. Об этом в Telegram написал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ночной массированный удар РФ.

Он отметил, что продолжается ликвидация последствий российского удара по Украине.

"Снова был прицельный удар именно по объектам энергетики: россияне использовали значительное количество баллистики в комбинации с другими ракетами – более 70 и 450 ударных дронов. Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская области и столица, Днепровская, Одесская, Винницкая области", – подчеркнул президент.

По его словам, уже известно, что в результате атаки девять человек ранены, есть повреждения обычных жилых домов, энергетической инфраструктуры. В частности, в Киеве, отметил Зеленский, были пожары многоэтажек после попаданий дронов, поврежден детский сад.

Президент подчеркнул, что Россия выбирает террор, а не дипломатию, "и это очень четко демонстрирует, что нужно от партнеров и что может помочь":

"Своевременная поставка ракет для систем ПВО и защита нормальной жизни – наш приоритет. Без давления на Россию завершения этой войны не будет. Сейчас Москва выбирает террор и эскалацию, и поэтому необходимо максимальное давление. Спасибо всем партнерам, кто понимает это и помогает нам".

