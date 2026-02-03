Россияне повредили музей под монументом 'Родина-мать' (фото)

С начала полномасштабной войны РФ повредила или разрушила почти 1700 памятников культурного наследия.

Россияне во время сегодняшней массированной атаки повредили зал славы Национального музея истории Украины во Второй мировой войне у подножия монумента "Родина-мать". Об этом в Facebook сообщила вице-премьер-министр по гуманитарной политике Украины - министр культуры Украины Татьяна Бережная.

"Это памятник науки и техники местного значения. Символично и цинично одновременно: государство-агрессор наносит удар по месту памяти о борьбе с агрессией 20 века, повторяя преступления уже в 21", - подчеркнула она.

Отмечает, что на месте работают профильные службы - специалисты музея, технические службы и полиция - они фиксируют повреждения и первичную оценку нанесенного ущерба. Добавила, что после завершения обследования будет известен объем восстановительных работ.

Видео дня

"С начала полномасштабного вторжения Россия повредила или разрушила более 1 680 памятников культурного наследия и тысячи объектов культурной инфраструктуры. Это сознательное уничтожение культуры и памяти, которое требует консолидированного ответа международного сообщества", - сказала Бережная.

При этом она сообщила, что музей продолжает работу.

Удары РФ по музеям

Как сообщал УНИАН, еще в начале полномасштабного вторжения, в Одессе в результате ракетного удара было повреждено историческое здание Одесского национального художественного музея.

Тогда отмечалось, что этим ударом Россия поставила под угрозу исторический центр Одессы, включенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вас также могут заинтересовать новости: