Сейчас восстановление невозможно: депутат рассказал о последствиях удара РФ по Харькову

Десятки тысяч жителей остались без отопления в пиковые морозы.

В результате удара врага по Харькову тяжелые повреждения получила одна из ведущих ТЭЦ города. Об этом сообщил депутат Харьковского городского совета Богдан Ткачук в эфире Киев24.

В результате разрушений инфраструктуры 820 многоквартирных домов в Харькове остались без теплоснабжения. Воду из систем отопления в них придется слить.

"Будут сливать воду, потому что восстановление этой ТЭЦ в данный момент невозможно. Больше подробностей стараются не называть, чтобы не предоставлять информацию врагу", – говорит Ткачук.

Также в городе возникли проблемы с электричеством, отмечает депутат. Харьковское метро работает с задержками с интервалом между поездами от 10 до 20 минут. На некоторых линиях трамваев и троллейбусов действуют ограничения, на части маршрутов вместо них курсируют автобусы.

Удар россиян по энергосистеме 3 января – главные новости

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что российские оккупанты нанесли масштабный ракетно-дроновый удар по городу, который он назвал беспрецедентным. Под прицелом была энергетическая инфраструктура.

Ночью враг целенаправленно бил по энергетическим объектам и жилым домам в восьми областях Украины. Поврежденные ТЭЦ и ТЭС работали исключительно в режиме теплогенерации в городах-миллионниках. Только в Киеве без отопления в результате ударов россиян остались более тысячи многоквартирных домов.

