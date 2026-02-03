Массированная атака РФ по Украине: эксперт указал на тревожные моменты

Это первый случай, когда россияне применили столь большое количество ракет различных типов после операции "Паутина".

Этой ночью Россия нанесла по Украине массированный удар с применением десятков ракет и сотен дронов. Иван Киричевский, военнослужащий 413-го полка СБС Рейд, эксперт по вооружениям Defense Express проанализировал эту атаку и указал на некоторые тревожные детали.

Прежде всего эксперт обратил внимание на количество и разнообразие средств поражения, которые использовала страна-агрессор.

"Сама по себе цифра в 71 ракету за этот удар выглядит достаточно тревожно, потому что это впервые столь большое количество ракет разных типов, примененных россиянами после "Паутины", - отмечает он.

Также он обратил внимание на то, что РФ во время атаки применила минимум 7 ракет Х-22/32, хотя, по расчетам, ракеты этого типа у россиян должны были давно иссякнуть.

Соответственно, отмечает Киричевский, это свидетельствует о том, что структура возможностей РФ по применению ракетного вооружения до сих пор до конца неясна.

"Особенно "пламенный привет" следует передать отечественным комментаторам, которые после предыдущего удара по Киеву с использованием Ту-22М3 и Х-32/22 рассказывали доверчивым гражданам, что такие инструменты поражения были применены якобы из-за критического износа Ту-95МС (которые несут Х-101)", - отмечает он.

Что касается ракет "Искандер-К", Х-101 и "Циркон", то россияне для этого удара использовали объем ориентировочно в полмесяца работы своего ВПК - то есть плюс-минус неделя в "перемирии" особой роли не сыграла, отмечает эксперт.

Также он указывает на тот факт, что этот массированный удар по Украине РФ нанесла на фоне окончательного прекращения действия соглашения о контроле над ядерными арсеналами. А все указанные типы дальнобойных ракет в РФ могут использоваться как средство доставки ядерного вооружения.

"Если россияне и американцы не смогли договориться о главном предмете своего сосуществования, то чего же ждать перспектив в договоренностях между Кремлем и Белым домом по поводу российско-украинской войны", - подчеркивает он.

Российская атака 3 февраля - что известно

Россия применила для атаки по Украине 521 средство воздушного нападения, при этом было очень много баллистики. Именно поэтому из более чем 70 ракет сбито/перехвачено только 38. Крылатых ракет было всего 28, из которых 20 сбито, по 6 ракетам информация еще уточняется.

Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БПЛА в 27 локациях.

Россияне атаковали объекты в восьми областях Украины, прежде всего объекты теплогенерации и многоэтажные дома. В результате ночной атаки ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра, Одессы получили существенные повреждения, тысячи людей остались без света и тепла.

