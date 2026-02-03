'Птички' с Кипра: маленькая островная страна поставляет дроны Украине, - The Independent

Даже самые маленькие страны Евросоюза наращивают производство БПЛА, а украинский фронт становится главным полигоном для нового оружия.

Даже самые маленькие страны Европейского Союза активно развивают собственную оборонную промышленность и поставляют беспилотники на украинский фронт и за его пределы. Одним из примеров является Кипр, где компания Swarmly производит дроны, которые, по словам производителя, уже играют заметную роль в боевых действиях в Украине, пишет The Independent.

Компания заявляет, что более 200 ее беспилотников H-10 Poseidon помогают украинской артиллерии обнаруживать цели при любых погодных условиях. За последние три года эти аппараты налетали более 100 тысяч часов. Производственные мощности Swarmly на Кипре занимают около 5 тысяч квадратных метров и обеспечивают поставки дронов не только Украине, но и странам Азии и Африки, в частности Индонезии, Индии, Нигерии и Саудовской Аравии.

Кроме авиационных беспилотников, компания также разрабатывает морские дроны, оснащенные камерами высокой четкости и тяжелым вооружением. Один из таких аппаратов – морской дрон Hydra – стоит около 80 тысяч евро и способен нести взрывную нагрузку, что делает его потенциально эффективным средством против значительно более дорогих военных кораблей.

Война России против Украины стала катализатором для развития беспилотных технологий по всей Европе. Страны Балтии, Дания и Греция активизировали собственные программы по созданию дронов и средств борьбы с ними. В Греции беспилотные системы стали частью масштабной реформы вооруженных сил стоимостью около 25 миллиардов евро.

По словам эксперта Центра анализа европейской политики Федерико Борсари, дроны стали "множителем силы", который позволяет даже менее мощным в военном смысле государствам эффективно противодействовать более сильным противникам. В то же время он отмечает, что беспилотники не способны полностью заменить традиционные системы вооружения, такие как танки, артиллерия или боевая авиация.

Аналитики также обращают внимание на низкий порог входа в отрасль: многие дроны создаются из коммерчески доступных компонентов, что снижает потребность в масштабных начальных инвестициях и ускоряет развитие производства.

Дроны для Украины

На фоне войны в Украине и роста обеспокоенности по поводу безопасности в Европе ЕС выделяет миллиарды евро на усиление оборонного потенциала. Кипр, который недавно начал председательство в Евросоюзе, может получить около 1,2 миллиарда евро льготных кредитов в рамках совместной программы оборонных закупок SAFE объемом 150 миллиардов евро.

По данным Министерства обороны Кипра, оборонный сектор страны уже насчитывает около 30 компаний и исследовательских центров, работающих в сферах робототехники, связи, систем борьбы с дронами и спутниковых технологий. В Никосии отмечают, что эти нишевые высокотехнологичные разработки все больше привлекают внимание крупных игроков мировой оборонной индустрии.

