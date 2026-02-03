'Новый ужасный мир': договор США и России о контроле над ядерным оружием прекращает действие

Завершение действия СНВ-3 может впервые за десятилетия оставить США и Россию без взаимных ограничений на ядерные арсеналы и подтолкнуть мир к новой гонке вооружений.

Срок действия Нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между США и Россией истекает на этой неделе, что может впервые за почти 40 лет оставить две крупнейшие ядерные державы мира без каких-либо взаимных ограничений в сфере стратегических вооружений, пишет Politico.

Договор, подписанный в 2010 году, устанавливал лимиты на количество развернутых межконтинентальных ракет, стратегических бомбардировщиков и ядерных боеголовок. В сентябре Россия предложила временное продление соглашения еще на год, однако без механизмов инспекций. По данным источников, администрация президента Дональда Трампа официально на это предложение не ответила.

Завершение действия СНВ-III происходит на фоне роста глобальной напряженности. Россия и Китай активно расширяют свои ядерные арсеналы, а Москва неоднократно угрожала применением ядерного оружия в войне против Украины. В Пентагоне, по словам собеседников, уже состоялись внутренние обсуждения сценариев без договора о контроле над вооружениями.

Видео дня

Эксперты предупреждают, что без нового соглашения США и Россия могут начать наращивать количество боеголовок на имеющихся носителях. В то же время президент Трамп заявляет, что стремится заключить "лучшее соглашение", которое бы также включало Китай, и не считает окончание действующего договора немедленной угрозой.

Бывшие американские чиновники и демократы в Конгрессе критикуют такой подход, отмечая, что отказ от СНВ-III без альтернативы открывает путь к новой гонке ядерных вооружений. Они отмечают, что это будет первый случай со времен администрации Рональда Рейгана, когда между Вашингтоном и Москвой не будет действовать ни одно соглашение по ядерному контролю.

"Если мы позволим Новому СНВ прекратить действие без замены или продления, мы вступим в новый ужасный мир, которого не видели десятилетиями: мир без ограничений в отношении ядерных арсеналов двух крупнейших ядерных держав", – заявил в своем заявлении представитель Джон Гараменди (демократ от Калифорнии).

На этом фоне европейские страны также начали обсуждать собственные шаги в сфере сдерживания. В Германии и Швеции заявили о консультациях с Францией и Великобританией по усилению ядерной безопасности Европы. Аналитики ожидают, что завершение действия СНВ-III может также подтолкнуть Китай к еще более быстрому наращиванию стратегических сил.

Риск ядерной нестабильности

Как сообщал УНИАН, спустя более 30 лет после окончания "Холодной войны" риск применения ядерного оружия очень высок. Как пишет геофизик и автор более 200 научных статей Скотт Л. Монтгомери в своем материале для Forbes, угроза вполне реальна.

Автор отметил, что он разговаривал с экспертами по ядерной безопасности, которые подчеркнули, что сейчас люди не воспринимают угрозу применения ядерного оружия должным образом. Тем не менее, в наше время происходит крах контроля над ядерным оружием и национальными ядерными арсеналами.

Вас также могут заинтересовать новости: