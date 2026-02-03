4 февраля украинцы почувствуют первые проявления потепления, - синоптик Диденко

Вместе с потеплением в Украину придут и осадки.

Ближайшая ночь в Украине еще будет холодной, а уже завтра днем температура начнет повышаться. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в ночь на 4 февраля температура снизится до -12...-19 градусов, а на севере и северо-востоке - до -15...-22.

"Днем в среду ожидается -9...-13 градусов, в Сумской, Харьковской и Луганской областях до -14 градусов, в западных областях уже первые проявления потепления, днем -2...-6 градусов, в Закарпатье до +4 градусов", - рассказала эксперт по погоде.

По ее словам, антициклон уже начнет разрушаться, поэтому будет увеличиваться облачность, а в западной части Украины пройдут снег и мокрый снег, в Закарпатье - с дождем.

Осадки дойдут завтра днем также до Винницкой, Житомирской и Одесской областей. На остальной территории Украины в среду - без существенных осадков.

"В западных областях ожидается завтра сильный юго-восточный ветер со штормовыми порывами, на остальной территории - умеренный, временами порывистый", - предупредила Наталья Диденко.

В столице 4 февраля также будет ощущаться изменение погоды: станет больше облачности и усилится ветер до 10-12 м/с. Вечером есть вероятность небольшого снега.

Ближайшей ночью, по прогнозу Натальи Диденко, в Киеве ожидается -17...-19 градусов, а завтра днем около -10.

