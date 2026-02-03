В Киев идет долгожданная оттепель (график)

Скоро температура в столице повысится до -3°...0°.

В Киев идет долгожданное потепление. Температура в столице в ближайшие дни будет постепенно повышаться. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, в ближайшие дни погода в столице и области будет различной по характеру.

Так, 3-4 февраля в поле высокого давления еще сохранится холодная без осадков погода, а уже в течение 5-7 февраля давление будет падать и в столицу будет распространяться значительно более теплый воздух с юго-запада, что обусловит облачное небо.

5 февраля ожидается умеренный снег, 6-7 февраля будет небольшой снег и мокрый снег, а днем 7 февраля осадки будут с дождем.

"Мороз ощутимо ослабнет: ночью до небольшого, днем 7 февраля до оттепели", - порадовали синоптики.

По их данным, по Киевской области температура будет меняться в более широком диапазоне, однако с такой же приятной перспективой.

В Украине в ближайшее время ожидается кратковременное повышение температуры. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее прогнозу, смягчение морозов начнется с 5 февраля. Воздух станет ощутимо теплее, однако вместе с этим усилится ветер и появятся осадки.

Синоптик подчеркнула, что зима еще продолжается, поэтому стабильного тепла ждать не стоит. После непродолжительного потепления возможно очередное понижение температуры. Согласно предварительным расчетам, новая волна похолодания может накрыть Украину уже 9-10 февраля.

