Делает их еще более смертоносными: эксперт рассказал, как Россия совершенствует 'Цирконы'

По его словам, проводятся пуски несколькими ракетами, чтобы увидеть их результаты.

Россия запускает дозированное количество ракет "Циркон" по Украине, чтобы уточнить некоторые параметры и сделать эти ракеты более точными, более смертоносными. Об этом сказал в эфире Radio NV военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, эта ракета для России относительно новая и несмотря на все усилия и средства, которые были потрачены, она все же далека от идеала при запуске.

"Поэтому противник использует их так дозированно, но постоянно. Это делается для того, чтобы уточнить некоторые параметры и сделать эти ракеты более точными, более смертоносными", - сказал Грабский.

Он утверждает, что во время войны непрерывно продолжается работа по совершенствованию средств поражения:

"И именно это противник сейчас и использует. Я неоднократно говорил нашим друзьям в других странах, в частности, в странах Балтии, Финляндии, в Польше, что эти тесты российского оружия могут закончиться очень плохо на их территории".

Удар РФ по Украине 3 февраля

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по Украине с применением ракет различных типов воздушного, наземного базирования и ударных БПЛА.

Воздушными силами Украины зафиксировано 521 средство воздушного нападения.

Среди них было 4 ракеты "Циркон"/"Оникс", которые были запущены из ТОТ АР Крым. Воздушные силы сообщают, что среди сбитых подавленных целей были эти 4 ракеты.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что особенностью ночной массированной атаки по Украине стало то, что Россия применила большое количество баллистических ракет. Из более чем 70 ракет сбито/перехвачено только 38. По его словам, это большой показатель с учетом баллистики.

Игнат относительно тактики удара сказал, что если раньше преобладали крылатые ракеты, такие как "Калибр", Х-101, то в последнее время, в частности и сегодня, чаще появляются Х-22, Х-32, "Циркон", которую россияне довольно редко применяют, а также, вероятно, "Ониксы".

