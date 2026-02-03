США выставили на ракеты Patriot невероятную цену в $12 миллионов: почему так дорого

Эти ракеты используются для перехвата, в частности, "Искандеров" и "Кинжалов".

В США сообщили об одобрении возможной продажи противоракет MSE производства Lockheed Martin, под зенитный ракетный комплекс Patriot для Саудовской Аравии. При этом в рамках будущего контракта Саудовская Аравия может приобрести до 730 противоракет MSE на общую предельную стоимость до 9 миллиардов долларов.

Соответственно, это дает невероятную стоимость в 12,3 миллиона долларов за каждую ракету, отмечают эксперты Defense Express.

Даже с уточнением, что финальная стоимость в контракте может быть меньше, это чрезвычайно много, особенно если сравнить со стоимостью закупки для американской армии, пишут аналитики. Так, для американских военных одна MSE по контракту от сентября 2025 года стоила около 4,97 миллиона долларов, то есть в два с половиной раза меньше.

В Defense Express объясняют: такая высокая стоимость объясняется тем, что в контракт с Саудовской Аравией помимо самих противоракет входит еще и большой пакет различных услуг и запчастей. В частности, большую часть суммы на себя берут комплекты для модернизации пусковых установок.

Соответственно, стоимость самих по себе ракет в этом контракте вероятно составляет меньшую часть суммы.

Протиракеты MSE к ЗРК Patriot используются для перехвата баллистических, аэробаллистических, гиперзвуковых и высокоскоростных ракет. В частности, ими перехватываются российские баллистические ракеты ОТРК "Искандер-М", аэробаллистические "Кинжал" и другие.

Президент Владимир Зеленский заявил, что недостаток финансирования привел к дефициту ракет ПВО, и россиянам удалось поразить энергетику столицы Украины. Зеленский отметил, что заранее знал, что Силам обороны не удастся отразить эту атаку. По словам президента, дефицит связан с недостатком финансирования для закупки в США ракет PAC-3, способных перехватывать баллистику.

Ранее в Defence Express подсчитали, что ориентировочно для полной загрузки всех украинских ЗРК Patriot зенитными ракетами необходимо 360 единиц MSE.

