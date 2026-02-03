В ночь на 3 февраля Россия атаковала Украину с помощью 521 средства воздушного нападения, при этом, используя очень много баллистики (из более чем 70 ракет были сбиты или перехвачены только 38). Целями атаки в восьми областях Украины стали, прежде всего, объекты теплогенерации и многоэтажные дома. В результате ТЭЦ Киева, Харькова, Днепра и Одессы получили существенные повреждения, а тысячи людей остались без света и тепла.

Нужно понимать, что, пытаясь уничтожить энергетическую систему Украины, Кремль преследует не только кратко-среднесрочные цели по принуждению Украины к миру на своих условиях. Есть и долгосрочные цели - уничтожить возможности Украины на быстрое восстановление после окончания войны при помощи Запада.

Простыми словами, цель России - не дать возможности построить новую "витрину" Запада на границе с РФ.

Внушить украинцам страх на подсознательном уровне, на уровне рефлексов: "Лишь бы не было войны!". Чтобы украинцы соответственно голосовали на будущих выборах за партии, которые будут выступать за нормализацию отношений с РФ...

Как это работает? То, что казалось невозможным после военной агрессии РФ против Грузии в начале 2010-х, через десять лет стало реальностью. Уже несколько избирательных циклов у власти в Грузии находится политическая сила, которая выступает за сближение с Россией, по крайней мере, в экономической сфере. А президент Саакашвили, который бросил вызов Путину и был национальным героем в 2008 -м - гниет в тюрьме без перспектив освобождения...

Страх - это самая сильная эмоция, закрепленная на уровне рефлексов. Именно такой страх был основой руководства Сталина, убившего миллионы граждан своей собственной страны и построившего "империю зла".

Путин всего лишь пытается реинкарнировать эту империю и использует те же методы - как внутри страны, так и вовне. Он будет делать все возможное, чтобы после окончания этой фазы войны в Украине наступила "руина", как во второй половине 18 века. Чтобы все вернулось вспять, как и в начале 20-го, после поражения УНР большевикам...

И здесь главное преимущество Кремля – способность достижения своих, пусть и деструктивных, целей. С максимальной концентрацией ресурсов для этого.

А, кроме того, отсутствие реальной оппозиции и "народ-терпила", инфицированный вирусом империализма.

В этом и отличие между нами. У украинцев порог терпимости гораздо ниже, существует реальная оппозиция и проблема ментальности - тотальное недоверие власти и инфантильность, отсутствие способности большинства населения брать ответственность за собственный политический выбор. Список отличий и "болячек", конечно же, не полный, но и этого достаточно.

А главная слабость наших "элит" в противостоянии с Кремлем - неспособность постановки и реализации долгосрочных целей.