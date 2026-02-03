Эксперт развенчал шесть мифов по экономии на авиабилетах, которые на самом деле не работают

Лучший способ действительно снизить расходы – это планировать заранее, тщательно сравнивать цены и страховать свой отпуск.

Поскольку путешествия с каждым годом становятся все дороже на фоне целого ряда глобальных потрясений, туристы ищут варианты сэкономить на организации поездки.

Однако опытные эксперты по путешествия предупреждают, что далеко не все лайфхаки по экономии из соцсетей на самом деле работают.

В частности, эксперт по туристическому страхованию и управляющий директор Tiger.co.uk Иан Уилсон выделил шесть конкретных мифов об экономии денег при бронировании авиабилетов.

"Такие вещи, как включение режима инкогнито, бронирование рейсов посреди ночи или предположение, что предложения в последнюю минуту всегда будут дешевле, по-прежнему широко распространены, но они не отражают того, как сейчас работает туристическая индустрия", – цитирует его Express.

Вместо этого, по его словам, лучший способ действительно снизить расходы – это планировать поездку заранее, тщательно сравнивать цены и страховать свой отпуск.

"Сайты сравнения авиабилетов отлично подходят для установки оповещений и отслеживания тарифов в течение нескольких недель. А если вы планируете несколько отпусков в этом году, оформление годовой или многоразовой туристической страховки может стать разумным способом сэкономить", – уверяет Уилсон.

6 советов по экономии денег при планировании отпуска, которые на самом деле не работают

1. Режим инкогнито

Эта теория предполагает, что авиакомпании отслеживают повторные поиски пользователя и постепенно повышают доступные ему цены, тогда как использование режима инкогнито должно было это предотвратить. На самом же деле, цены на авиабилеты определяются такими факторами, как спрос, наличие мест и время вылета, тогда как индивидуальные поиски не оказывают существенного влияния на цену, поясняет эксперт.

"Распространенный подход к ценообразованию заключается в том, что когда самый дешевый класс распродается, билет автоматически переходит в следующий, более дорогой класс, что может объяснить, почему цена билета, который вы просматривали, внезапно подскочила", – добавил Уилсон.

2. Бронирование вечером

По словам эксперта, этот миф об экономии предполагает, что бронирование авиабилетов вечером приводит к снижению цен. Раньше этот трюк действительно работал, потому что авиакомпаниям приходилось вручную обновлять свои тарифы ночью, предоставляя первым клиентам приоритетный доступ к новым ценам. Однако, благодаря современным технологиям, цены на авиабилеты постоянно обновляются онлайн, поэтому разница в зависимости от времени суток оформления бронирования будет незначительной.

3. Обратные рейсы всегда дешевле

Решение о бронировании билетов "туда-обратно" или двух отдельных билетов в каждую сторону часто зависит от личных предпочтений путешественника. Эксперт отмечает, что рейсы "туда-назад", как правило, лишь немного дешевле для дальних перелетов, но не для коротких. Однако при бронировании коротких рейсов он советует проверять разные авиакомпании на предмет самых дешевых тарифов, которые затем можно комбинировать для экономии.

4. Компенсация от авиакомпаний

Многие отдыхающие отказываются от туристической страховки, подвергая свои поездки риску и полагаясь на компенсацию от авиакомпаний для покрытия любых проблем в случае срыва рейсов. Однако Уилсон предупредил, что пассажиры имеют право на компенсацию только при определенных условиях, и если задержки или отмены происходят вне контроля авиакомпании, компенсация, скорее всего, не будет выплачена.

5. Лучшие предложения – в последнюю минуту

Хотя некоторым путешественникам удается найти выгодное предложение в последнюю минуту, такой подход сопряжен с риском, поскольку цены часто растут, когда мест становится мало. Эксперт посоветовал планировать заранее, чтобы сэкономить деньги, отслеживая цены и сравнивая различные варианты.

6. Бюджетные авиакомпании – самые дешевые

Большинство экономных путешественников сразу же отвергают более дорогие и роскошные авиакомпании в пользу экономии денег, но в долгосрочной перспективе это может обойтись им дороже.

"Если добавить все дополнительные расходы, такие как багаж и выбор места, конечная цена может оказаться выше, чем у стандартных авиакомпаний. Сравнение общих затрат крайне важно, прежде чем считать бюджетную авиакомпанию самым дешевым вариантом", – предупредил Уилсон.

Как сэкономить на покупке авиабилетов

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, согласно новому отчету Air Hacks от Expedia на данный момент лучшим днем для покупки авиабилетов является воскресенье. Такие бронирования позволяют сэкономить туристам в среднем до 17% на международных перелетах по сравнению с понедельником или пятницей.

В то же время, по данным исследования от экспертов издания Which? Travel, принцип "чем раньше, тем дешевле" работает уже далеко не всегда.

