Раньше графика: США поставили Тайваню более сотни танков Abrams

Новые танки усилят оборону Тайваня на юге, в портах и вблизи столицы, прибыв на два года раньше графика.

Соединенные Штаты завершили поставки Тайваню 108 основных боевых танков M1A2T Abrams, опередив план на два года. Об этом сообщает CNA со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

Последняя, третья партия включала 28 танков и завершила реализацию контракта, заключенного еще в 2019 году. Цель соглашения – обновление бронетанкового парка и замена устаревших CM-11 Brave Tiger и CM-12, модернизированных версий американских танков M48 и M60.

Все танки проходили модернизацию на заводе в Лиме, штат Огайо. M1A2T – это версия M1A2 SEPv3, но без специальной брони с вставками из обедненного урана и без комплекса активной защиты. Общая стоимость контракта составляет до 2,2 миллиарда долларов США.

Видео дня

Поставка первой партии из 38 танков состоялась еще в декабре 2024 года. Дальнейшие партии поступали ускоренными темпами, и полностью завершены поставки в начале 2026 года – на два года раньше запланированного срока, который изначально был до 30 июня 2028 года.

Кроме основных боевых танков, Тайвань заказал 14 инженерных машин M88A2 HERCULES и 16 тяжелых танковых тягачей Oshkosh M1070A1 HET с полуприцепами M1000. Пакет включал также вспомогательное оборудование и вооружение.

По планам Минобороны Тайваня, новые танки укрепят оборону аэропортов Гаосюна на юго-западе и Тайнаня, объектов портовой инфраструктуры и северо-западных районов вблизи столицы Тайбэя.

Напряженность вокруг Тайваня

Как сообщал УНИАН, последние чистки в высшем руководстве китайской армии свидетельствуют о том, что диктатор Си Цзиньпин окончательно консолидировал в своих руках контроль над вооруженными силами. Теперь никто внутри страны не сможет помешать ему реализовать планы по военному вторжению на Тайвань.

Как пишет The Wall Street Journal, Пекин еще несколько лет назад поставил перед военным руководством задачу модернизировать армию к 2027 году. На Западе эту дату интерпретируют как момент вероятного вторжения на Тайвань.

Вас также могут заинтересовать новости: