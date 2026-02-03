Чем заменить яйца на завтрак: диетологи назвали 9 полезных вариантов

Они содержат клетчатку, белок и антиоксидантыю

Яйца для многих - любимый вариант для завтрака, но это не единственный полезный вариант утреннего приема пищи. Портал Health.com назвает 9 продуктов, которы ми можно разнообразить свой завтрак. Они обеспечивают клетчатку, белок и антиоксиданты, необходимые для здоровья сердечно-сосудистой системы.

1. Овсянка с семенами льна и черникой

Овсянка от природы богата растворимой клетчаткой, особенно бета-глюканом, типом клетчатки, который образует гель в пищеварительном тракте и помогает снизить всасывание холестерина.

Исследования показывают, что регулярное потребление бета-глюкана помогает снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП, или "плохого"), который является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Добавление черники в овсянку обеспечивает дополнительную клетчатку, а также полифенолы – растительные соединения, которые могут помочь улучшить функцию кровеносных сосудов и снизить окислительный стресс.

Семена льна содержат омега-3 жирные кислоты, а также лигнаны – растительные соединения, связанные со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

2. Греческий йогуртовый парфе

Исследования показывают, что богатые белком завтраки улучшают контроль аппетита и уменьшают чувство голода в течение дня, что может способствовать поддержанию более здоровых кардиометаболических показателей.

Греческий йогурт также содержит кальций и калий – минералы, которые помогают поддерживать здоровое кровяное давление.

3. Смузи из арахисового масла и какао

Смешайте половину замороженного банана, горсть шпината, какао-порошок и столовую ложку арахисового масла, чтобы приготовить смузи. Вы также можете добавить протеиновый порошок для более сытного завтрака или перекуса.

Какао содержит флаванолы – антиоксидантные растительные соединения, которые помогают поддерживать здоровый кровоток и защищают кровеносные сосуды от повреждений, вызванных окислительным стрессом. Арахисовое масло также содержит клетчатку и ненасыщенные жиры, которые связаны с более здоровым уровнем холестерина.

4. Тост из цельнозерновой пшеницы с ореховой или семенной пастой

Исследования показывают, что диеты, богатые цельными злаками, связаны с более здоровым уровнем холестерина и лучшими долгосрочными показателями сердечно-сосудистой системы по сравнению с диетами, в которых больше рафинированных злаков.

Ореховые и семенные пасты содержат ненасыщенные жиры, которые помогают поддерживать здоровый уровень холестерина и здоровье сердца, а также небольшое количество клетчатки и белка, которые помогают дольше оставаться сытым.

5. Пудинг из семян чиа

Семена чиа содержат омега-3 жирные кислоты, которые поддерживают здоровье сердца. Пудинг из чиа легко приготовить накануне вечером для быстрого завтрака, и его можно дополнить фруктами, орехами, ореховой пастой или специямисы.

6. Тост с авокадо и семенами конопли

Авокадо богато мононенасыщенными жирами, которые сязаны с более здоровым уровнем холестерина и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний. Авокадо также содержит калий, который помогает регулировать артериальное давление, поддерживая баланс натрия и расслабляя кровеносные сосуды.

Щепотка семян конопли добавляет растительный белок и полезные жиры, делая блюдо более сытным.

7. Творог с фруктами

Завтраки с высоким содержанием белка связаны с улучшением контроля аппетита и более стабильным уровнем энергии. Сочетание творога с фруктами помогает сбалансировать реакцию уровня сахара в крови за счет добавления большего количества клетчатки.

8. Ночная овсянка с миндальным маслом

Исследования показали, что растворимая клетчатка в овсянке помогает снизить уровень холестерина ЛПНП при регулярном употреблении.

Миндальное масло добавляет ненасыщенные жиры и магний, которые играют важную роль в здоровье сердечно-сосудистой системы. Магний помогает поддерживать здоровое артериальное давление и может снизить риск гипертонии, расслабляя кровеносные сосуды.

9. Салат с фасолью и киноа

Исследования показывают, что киноа содержит растительные соединения, которые могут способствовать поддержанию здорового уровня холестерина. Добавление овощей, бобовых и гуакамоле увеличивает потребление антиоксидантов и обеспечивает дополнительное поступление клетчатки, витаминов и минералов для здоровья сердечно-сосудистой системы.

Ранее диетолог назвала самый полезный вид овсянки на завтрак.

