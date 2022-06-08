Политик заявила, что не считает себя виноватой в нападении России на Украину.

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель не стала извиняться за свою политику в отношении России.

Политик заявила, что не считает себя виноватой в нападении России на Украину в интервью немецкому изданию Spiegel.

С момента окончания своего канцлерского поста в начале декабря прошлого года Меркель была очень сдержанна в публичных заявлениях и выступлениях.

В ответ на вопрос журналистов могла ли она сделать больше или сделать что-то по-другому, чтобы предотвратить войну, Меркель ответила: "Я не виню себя". Однако она также заявила: "Не удалось создать архитектуру безопасности, которая могла бы предотвратить это".

Я не считаю, что должна сказать: "Это было неправильно", - и поэтому не буду извиняться", - отметила она в интервью Spiegel.

По словам Меркель, она заблокировала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) в 2008 году, поскольку "Украина была тогда другой страной, была сильно разделённой в области внутренней политики", а ускоренному вступлению стала бы препятствовать Россия, что "не пошло бы на пользу".

Меркель дала понять, что отношения с Путиным значительно ухудшились после аннексии Крыма в 2014 году. "Это был глубокий порез", — сказала она. Теперь она призывает усилить военное сдерживание России. "Это единственный язык, который понимает Путин".

Напомним, как заявляет посол Украины в Германии, в немецком обществе уже раздаются заявления о политической ответственности бывшего руководства, поставившего страну в рискованную зависимость от России.

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