Почему окончание войны в Украине будет нескоро: Сикорский дал трезвую оценку

По мнению польского министра, агрессор должен осознать, что не сможет достичь своих военных целей приемлемой ценой.

Несмотря на надежду и поддержку мирных переговоров, мы еще не близки к достижению мира в войне. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью РБК-Украина.

"Прежде всего, "трехдневная" военная операция длится уже четыре года. Поэтому Путин допустил преступный просчет, а Украина до сих пор стоит. И сегодня, в годовщину, Украина даже возвращает части своей территории. Я всегда считал, что такие колониальные войны, к сожалению, длятся не один год, ведь для их завершения нужны изменения в мышлении агрессора", - сказал он.

По словам министра, агрессор должен осознать, что допустил ошибку.

"Думаю, они уже это понимают. Но им также нужно прийти к выводу, что они не смогут достичь своих военных целей приемлемой ценой. И, по моему мнению, они еще не пришли к такому выводу", - считает Сикорский.

Для этого, по его убеждению, необходимо заставить Россию заплатить цену. Ведь трещины в российской экономике уже четко заметны, но это требует времени, мы должны держать курс, а это означает, что Украина должна продолжать сопротивляться.

"Вполне законно дать переговорам шанс. В конце концов, именно Украина должна решить, что для нее приемлемо. Но Путин продолжает выдвигать максималистские требования – требования, на которые Украина согласиться не может. Поэтому, несмотря на надежду и поддержку переговоров, моя трезвая оценка заключается в том, что мы еще не близки к миру", - пояснил он.

Переговоры о мире: другие мнения политиков

Как сообщал УНИАН, 23 февраля глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что переговоры по достижению мира идут непросто, но Украина движется вперед и приближается к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения.

Он подчеркнул, что внимание Украины сосредоточено на мирных переговорах, которые должны не просто прекратить войну, а обезопасить от повторения кровавой российской агрессии. По его словам, благодаря дипломатическим усилиям и поддержке партнеров, прежде всего США, Украина шаг за шагом приближается к результату.

