РФ сейчас бьет по Украине ракетами, которые собрала за несколько недель до атаки, - Игнат

При этом россияне прекратили обстреливать Украину ракетами морского базирования "Калибр".

В настоящее время Россия использует для ударов по Украине ракеты , собранные за несколько недель до атаки.

Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Новини.LIVE. Он отметил, что россияне временно прекратили наносить удары по Украине крылатыми ракетами морского базирования "Калибр", хотя их носители до сих пор остаются в Черном и Каспийском морях.

""Калибры" россияне некоторое время не применяют. У них есть корабли и в Черном море, и флотилия в Каспийском море, откуда также уже были запуски этих ракет несколько месяцев назад... Возникает вопрос об их наличии... Будем надеяться, что у них есть трудности с этим", - отметил военный.

Видео дня

Вместо этого во время последних атак россияне применяли ракеты "Искандер-К", сообщил Игнат.

Он добавил, что после каждой атаки проводятся исследования и анализ обломков, специалисты смотрят, какие компоненты используются, из каких стран они происходят.

Ракетные удары по Украине

Ранее Игнат сообщал, что работа противовоздушной обороны ночью 14 мая, когда РФ атаковала Украину, была чрезвычайно напряженной, ведь большое количество средств воздушного нападения летело в одно место. К тому же после атаки дронов, которую враг устроил накануне, бойцы не успели восстановить силы.

Также он отмечал, что Украина регулярно информирует международных партнеров о том, что ракет для комплексов противовоздушной обороны не хватает. По его словам, украинские комплексы после каждой российской массированной атаки постоянно нуждаются в пополнении ракетами-перехватчиками и антибаллистикой.

Вас также могут заинтересовать новости: