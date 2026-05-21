'Это всего лишь мечты': в ОАЭ отреагировали на притязания Ирана на их территорию

Недавно созданное Управление пролива Персидского залива обозначило на карте территорию ОАЭ как свою, на что в Абу-Даби дали резкий отпор.

Новый иранский орган, контролирующий Ормузский пролив, заявил, что зона его контроля распространяется на воды ОАЭ, что вызвало резкую реакцию со стороны соседа из Персидского залива, сообщает Hurriet Daily News.

Издание отмечает, что судоходство через Ормузский пролив, который является жизненно важным глобальным транспортным коридором, находится под контролем Ирана с момента начала войны с Израилем и США 28 февраля.

Иран, который блокирует пролив с начала войны и взимает плату за проход судов, настаивает на том, что суда должны получать разрешение от его вооруженных сил.

В статье рассказывается, что недавно созданное Управление пролива Персидского залива заявило в посте в X, опубликованном в среду и сопровождаемом картой, что определило "нормативную юрисдикцию по управлению" проливом.

Отмечается, что она охватывает территорию между линией, простирающейся от "Кух-е Мубарак в Иране к югу от Фуджейры в ОАЭ... до линии, соединяющей край острова Кешм в Иране с Умм-аль-Кувейном в ОАЭ".

Кроме того, добавлено, что "транзит через эту территорию с целью прохождения через Ормузский пролив требует координации с Управлением пролива Персидского залива и получения разрешения от него".

Напоминается, что в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах расположена нефтяная инфраструктура, предназначенная для обхода этого стратегического водного пути.

Издание сообщило, что в четверг, 21 мая, советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш резко раскритиковал заявление Ирана.

"Режим пытается создать новую реальность, порожденную очевидным военным поражением, но попытки контролировать Ормузский пролив или нарушать морской суверенитет ОАЭ – это лишь мечты", – написал Гаргаш в соцсети Х.

В статье указывается, что отношения между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами значительно ухудшились после войны, когда Тегеран нанес ракетные и беспилотные удары по странам Персидского залива в ответ на американо-израильские атаки.

На прошлой неделе Иран обвинил ОАЭ в активном участии в войне, что Абу-Даби опровергло.

Кроме того, ОАЭ также решительно выступили против контроля Ирана над проливом и призвали к совместным действиям для обеспечения свободы судоходства по этому водному пути.

Добавляется, что 15 мая ОАЭ объявили об ускорении строительства нового нефтепровода, который обходит Ормуз и проходит через порт Фуджейра.

Ранее УНИАН сообщал, что в НАТО начали обсуждать возможность запуска специальной миссии для обеспечения прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Это может произойти, если Иран не снимет блокаду до начала июля. Окончательное решение могут обсудить на саммите Альянса в Анкаре 7–8 июля. Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подтвердил, что такой сценарий рассматривается. Ранее союзники избегали прямого участия в конфликте вокруг Ирана и настаивали, что могут присоединиться только после прекращения боевых действий.

Также мы писали, что ОАЭ к 2027 году планируют удвоить мощности по экспорту сырой нефти в обход Ормузского пролива с целью снижения зависимости от этого морского пути. Компания Abu Dhabi National Oil Co. строит нефтепровод, ведущий к порту Фуджейра в Оманском заливе. Эта государственная нефтяная компания уже эксплуатирует нефтепровод пропускной способностью 1,5 млн баррелей в сутки. Он проходит от нефтяных месторождений в пустыне до порта на восточном побережье, который стал спасением для страны во время войны. Этот трубопровод эксплуатируется уже более десяти лет и приобретает все большее значение на фоне продолжения блокады Ирана.

