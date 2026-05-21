Психолог раскрыл 2 вида 'необходимой' лжи, которые спасают любовь

Исследования показывают, что некоторые формы нечестности и определенные виды лжи могут на самом деле служить важной цели в отношениях. Об этом в своей статье для Forbes рассказал американский психолог Марк Треверс.

"Человеческие отношения очень редко подчиняются абсолютным правилам; у каждого разумного правила есть столь же разумное исключение. Это означает, что на практике даже самые здоровые пары иногда искажают правду" - отметил он.

И вот какие два вида "необходимой" лжи в отношениях он назвал:

Просоциальная ложь. Это ложь, которая в конечном итоге оказывается позитивной, поскольку способствует социальному принятию и сплоченности. В исследовании 2026 года, опубликованном в журнале "The Journal of Social Psychology", ученые обнаружили, что многие люди на самом деле предпочитают утешительную или обнадеживающую нечестность суровой правде в определенных ситуациях. Исследователи также пришли к выводу, что люди с более низким уровнем удовлетворенности отношениями чаще предпочитают просоциальную ложь.

Защитная ложь. Это ложь, которая говорится в надежде оградить партнеров от ненужного эмоционального вреда. В исследовании 2025 года, опубликованном в журнале Personal Relationships и посвященном нечестности в романтических отношениях, ученые обнаружили, что люди чаще всего описывают свою ложь как защитную. Эта ложь, как правило, делилась на две категории: ложь, направленная на защиту партнера, и ложь, направленная на самозащиту. По словам психолога, Такие обманы основаны на эмоциональной регуляции, а не на манипуляции. Они помогают парам избегать превращения каждого мимолетного раздражения, неуверенности или сравнения в нечто, что может привести к конфликту, угрожающему отношениям.

"В конечном итоге, успешные отношения требуют большего, чем просто честность. Доброта, сдержанность, такт и эмоциональный интеллект в редких случаях будут важнее полной прозрачности. Потому что иногда сохранение близости означает признание того, что быть любящим и быть совершенно откровенным – это не всегда одно и то же", - констатировал Треверс.

