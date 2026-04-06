Иран отказывается идти на уступки США, переговоры пока не приносят результата, - WSJ

Ранее Трамп выдвинул Тегерану ультиматум.

Турция, Египет и Пакистан в роли посредников пока не смогли найти решение по прекращению войны между Ираном и США. Об этом пишет The Wall Street Journal, добавляя, что Тегеран отказался идти на уступки Вашингтону.

Отмечается, что Иран не готов отказываться от своих ключевых требований. Также Иран отверг предложение США временно приостановить огонь в обмен на открытие Ормузского пролива. Кроме того, Тегеран отказался провести прямую встречу с американскими посредниками в Исламабаде (столица Пакистана) в ближайшие дни.

На фоне этого Турция и Египет начали предлагать альтернативные площадки для возможных контактов. В частности, рассматриваются возможности провести встречу в Стамбуле или Дохе. По данным издания, министры иностранных дел Турции, Египта и Пакистана провели телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи и спецпосланником президента США Стивом Виткоффом. Впрочем, эти переговоры не дали никакого результата.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану "адом" из-за блокирования Ормузского пролива. Он намекнул на возможные удары по инфраструктуре, в частности электростанциям и мостам, если ситуация не изменится.

По данным СМИ, Трамп ожидает возможного утверждения мирного соглашения с Ираном уже в понедельник, 6 апреля. Если же этого не произойдет, США могут нанести ряд новых ударов по территории Ирана.

