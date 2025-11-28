В Вене в сгоревшем Mercedes нашли тело 21-летнего украинца в сгоревшем Mercedes

Тело нашли на заднем сиденье. Следователи считают, что авто подожгли, чтобы скрыть преступление.

В Вене в ночь на среду в сгоревшем автомобиле обнаружили тело 21-летнего гражданина Украины. Австрийская полиция официально классифицирует инцидент как насильственную смерть.

По данным krone.at, около 00:30 прохожие заметили горящий Mercedes. Очевидцы вызвали спасателей. Когда пожарные прибыли, авто уже было полностью охвачено огнем. Во время осмотра на заднем сиденье нашли тело молодого человека.

Впоследствии установили, что погибший - украинец. Погибшему был 21 год. О его исчезновении ранее сообщил близкий друг семьи, который живет за границей.

Судебно-медицинская экспертиза показала травмы, вероятно нанесенные тупым предметом. Полиция рассматривает как возможную причину смерти удушье или тепловой удар, но подчеркивает: смерть была насильственной.

На месте обнаружили следы катализатора - это свидетельствует об умышленном поджоге, вероятно с целью скрыть преступление. По предварительным данным, потерпевшего могли избить, а затем поместить в авто перед поджогом.

Мотив и подозреваемый пока не установлены. Австрийская полиция продолжает расследование и рассматривает все возможные версии.

