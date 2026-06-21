Многие из этих моделей отлично скрывают живот.

Далеко не все женщины летом носят платья и юбки - многие, особенно когда холодает, предпочитают облачаться в брюки, особенно если того требует дресс-код на работе. Рассказываем, какие модные женские брюки стоит приобрести каждой девушке в этом сезоне.

Модные брюки 2026 - какие модели на пике популярности

Стилисты наперебой рассказывают о том, какие брюки сейчас модные для женщин. Большинство моделей можно легко вписать в гардероб на каждый день, они подходят для любого типа фигуры и отлично скрывают живот.

Укороченные

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Если вам не нравились тренды последних лет, кричащие о необходимости покупки брюк с длинными штанинами, можете ликовать - теперь на модный Олимп "взобрались" укороченные модели брюк. Конечно, речь в данном случае не идет о капри - актуальными будут модели длиной по щиколотку, иногда выше. Фасон может быть любым - зауженный, расклешенный или широкие, главное - должны открывать обувь и хорошо "сидеть" по фигуре.

Капри

Вот теперь вернемся к тому, какие брюки сейчас в моде 2026, если хочется модель еще короче. Этот тренд переходит с нами из прошлых лет в текущий год. Такие модные дома как Ralph Lauren и Versace активно внедряют капри в свои коллекции. Капри можно носить с мюли или туфлями на каблуке, чтобы создать элегантный образ, с балетками - для повседневной носки.

Алладины

Брюки, которые были очень популярны несколько лет назад, теперь снова на пике популярности, что хорошо - широкий фасон и легкие ткани позволяют даже в жару выглядеть стильно. Главное - определиться, с чем вы будете их носить. Так как алладины сами по себе довольно акцентные, верх должен быть нейтральным - однотонная (черная, белая, серая) футболка или майка подойдут идеально.

Шелковые или атласные брюки

Если мы говорим о том, какой фасон брюк скрывает живот и добавляет элегантности образу, то это точно будут модели из шелка или атласа. Их можно носить и в повседневной жизни, и в офис. Для того, чтобы образ выглядел еще более удачно, комбинируйте атласные или шелковые брюки с вещами из других материалов - хлопковыми или льняными. Что касается цветов, то коричневый, бежевый, черный и молочный - наиболее выигрышные варианты за счет нейтрального оттенка.

Скинни

Главный тренд 2026 года, который "перекочевал" в летний сезон - брюки-скинни. Что интересно в этих моделях - они могут прекрасно подойти даже девушкам с лишними сантиметрами на талии или бедрах, если правильно сочетать с другими вещами. Например, базовая футболка белого, черного или серого цвета или рубашка в таких же оттенках размера oversize шикарно дополнят скинни и визуально сделают фигуру более утонченной. Обувь также может быть любой - от шлепок и босоножек на низком ходу до более смелых моделей на каблуке или платформе.

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