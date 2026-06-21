Никитюк раскрыла первые подробности празднования дня рождения сына и показала фото

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк поделилась первыми подробностями празднования дня рождения сына Оскара. 15 июня малышу исполнился год.

По словам звезды, этот особенный день для их семьи начался с обстрела.

"Ночной обстрел, паркинг, дым, в первый день рождения малыша. Из приятного - это ваши поздравления, родители и родные, подарки, шарики, стол, улыбки ребенка и отдых. Спасибо", - написала Леся в Instagram.

Видео дня

При этом ведущая поделилась серией снимков с дня рождения Оскара. На нескольких из них она показала и самого виновника торжества.

Никитюк раскрыла первые подробности празднования дня рождения сына и показала фото

Стоит отметить, что Никитюк по-прежнему не показывает лицо сына, однако по фото можно увидеть, насколько он уже подрос.

Никитюк раскрыла первые подробности празднования дня рождения сына и показала фото

Напомним, как писал УНИАН, Леся Никитюк родила первенца 15 июня 2025 года от военнослужащего Дмитрия Бабчука, который младше ее на девять лет.

Сейчас пара обручена и готовится к бракосочетанию. На днях Никитюк призналась, какую свадьбу планирует со своим женихом-военным.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти", - пошутила Леся.

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