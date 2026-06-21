Никитюк раскрыла первые подробности празднования дня рождения сына и показала фото

На днях малышу исполнился год.

Известная украинская ведущая и блогер Леся Никитюк поделилась первыми подробностями празднования дня рождения сына Оскара. 15 июня малышу исполнился год.

По словам звезды, этот особенный день для их семьи начался с обстрела.

"Ночной обстрел, паркинг, дым, в первый день рождения малыша. Из приятного - это ваши поздравления, родители и родные, подарки, шарики, стол, улыбки ребенка и отдых. Спасибо", - написала Леся в Instagram.

Видео дня

При этом ведущая поделилась серией снимков с дня рождения Оскара. На нескольких из них она показала и самого виновника торжества.

Стоит отметить, что Никитюк по-прежнему не показывает лицо сына, однако по фото можно увидеть, насколько он уже подрос.

Напомним, как писал УНИАН, Леся Никитюк родила первенца 15 июня 2025 года от военнослужащего Дмитрия Бабчука, который младше ее на девять лет.

Сейчас пара обручена и готовится к бракосочетанию. На днях Никитюк призналась, какую свадьбу планирует со своим женихом-военным.

"Мы могли бы пойти расписаться и сделать несколько фотографий, но нас это не устраивает. У меня очень много друзей-коллег. Я думаю, что все по полчаса поработают у меня на свадьбе. Можно и без конверта тогда прийти", - пошутила Леся.

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