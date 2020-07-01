American Interest: Путин стал лидером, которому нет куда вести Россию

Российскому президенту понадобятся еще более жестокие репрессии, чтобы воспользоваться властью, которую он получит через изменение конституции.

Правление Владимира Путина сопровождалось постепенным уничтожением конституции, которую он унаследовал. Представленные им еще в начале года так называемые "поправки" к основному закону России, которые сейчас проходят через так называемый "референдум", не принесут стране долговечную, устойчивую и эффективную систему управления вместо авторитарной и персонализированной системы, которую российский президент все эти годы строил.

Об этом на страницах American Interest пишет научный сотрудник Chatham House и бывший посол Великобритании в Москве Эндрю Вуд. Первая проблема, которую новые конституционные нормы, разработанные Путиным, должны решить, касаются передачи власти.

Читайте такжеВ Москве задержали участников акции против "обнуления" президентства Путина (видео)

Кто заменит Путина, когда его нынешний президентский срок закончится в 2024 году? Шире и более важный вопрос о том, какими будут последствия для России в целом, до сих пор даже никто не поднял. Хладнокровная логика нынешнего режима быстро начертила ответ о преемственности: достаточно убрать конституционный пункт об ограничении количества президентских сроков и позволить Путину баллотироваться вновь.

Были и другие сценарии, которые позволили бы ему остаться при власти. Но не нашлось никого с достаточным политическим весом в его окружении, кто мог бы в нужный момент заменить президента.

"Решение разрешить Путину остаться на посту до 2036 года только разоблачает тот факт, что Россия до 2020 года не могла удовлетворить жизненную потребность любого долговечного государства. Она не могла упорядоченно заменить новым правительством то, чье время уже истекло. И она до сих пор не может", - говорится в статье.

Вторая проблема в том, что Москве нужно как-то разобраться с ростом внутреннего напряжения в России. Переизбрание Путина в 2018 году привело к усилению репрессий, а следовательно еще большего роста власти служб безопасности и вливания крупных сумм в Вооруженные силы. Российская экономика не достигла процветания. В 2018 году изменения в пенсионной системе страны, которые ввел Путин, спровоцировали массовые протесты и провал президентской администрации поставить своих людей на руководящие должности в регионах. Массовые демонстрации в июле-августе 2019 года после избирательных махинаций в Москве и других городах были предупреждением, что аналогичные проблемы будут и в сентябре текущего года на региональных выборах, а может и на парламентских в 2021 году.

Читайте такжеPolitico: Путин во времена службы в КГБ поставлял оружие террористам-коммунистам в Дрездене

Ответом на все это, опять же, стало усиления центрального контроля через увеличение власти президента включительно со способностью Кремля наказывать федеральные органы. Конституционный суд без колебаний одобрил изменения к основному закону РФ, в частности, первых двух его статей, которые суд обязан защищать.

Пандемия коронавируса в России, которая заставила Путина отложить референдум об изменении конституции, стала главным ударом для него и режима, которым он руководит.

"Лидер нации просто пересидел кризис в самоизоляции и со страхом появлялся на публике. В "вертикали власти", которую строили последние два десятилетия, не нашлось никого, кто мог бы взять под контроль правительство России при отсутствии ее председателя", - подчеркивает автор.

Какими бы не были результаты референдума относительно внесения изменений в конституцию и даже после воплощения этих изменений Путин и его режим не смогут адекватно достичь своих целей. Они не смогут сделать Путина пожизненным президентом, снять внутреннее напряжение в России и усилить популярность лидера среди российских граждан.

"Путину будет трудно воспользоваться новой властью, которую он может получить. Или же придется увеличить репрессии, если будут попытки ею воспользоваться. Такой подход поставит его в еще большую зависимость от органов безопасности и армии и подчинит его интересам тех, кто управляет стратегическими предприятиями в России. Это может обязать его вновь попытаться завоевать регионы", - говорится в статье.

Российские экономические проблемы были очевидны еще до COVID-19. У Путина и его коллег не было эффективных политических подходов, которые могли бы поднять Россию выше уровня стагнации. И до сих пор не было никаких признаков того, что они хотя бы рассматривают какие-то сценарии для изменения этой ситуации, несмотря на углубление экономических вызовов из-за чрезвычайной ситуации в здравоохранении.

Не было и признаков пересмотра российской международной политики и амбиций, несмотря на то, что общество требует большего внимания к внутренним проблемам и интересам.

Читайте такжеAssociated Press: Коронавирус превратил 2020-й год на 1918-й, несмотря на весь научный прогресс

"Предсказание будущего, конечно, неблагодарное, но необходимое упражнение. В этом году в России произошел политический сдвиг. Сейчас кажется почти невозможным, что Путин сможет восстановить в полной мере свой контроль и сохранить его до конца даже текущего президентского срока, не говоря о времени за пределами 2024 года. Он перешел к позиции лидера, которому некуда вести, который возглавляет страну с ощущением потребности все еще неопределенных изменений в управлении и ее судьбы", - говорится в статье.

Ремонт сегодняшней структуры власти в России с помощью нового и более сильного авторитарного "клея" не продержится долго, так же, как и некогда харизматичный президент.

"Четыре года до следующих президентских выборов - это долгий период. Сценарий, по которому Путин останется национальным лидером еще на 12 лет, нереальный. Он утверждает, что поднял Россию с колен. Но теперь он просит россиян упасть на них", - считает бывший посол.

Читайте новости мира и переводы зарубежной прессы на канале УНИАН ИноСМИ