Он лишь в ноябре 2022-го года возглавил эту террористическую организацию.

Последний лидер террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) был ликвидирован в Сирии. Президент Турции Реджеп Эрдоган поздно вечером в воскресенье 30 апреля сообщил об этом во время прямого обращения по телевидению. Его слова передает Daily Sabah.

В результате операции, проводимой Национальной разведывательной организацией Турции (MIT), был убит Абу Хусейн аль-Кураши. Он лишь недавно заступил на свой пост после ликвидации предыдущего лидера ИГИЛ.

Эрдоган отметил, что аль-Кураши был именно "нейтрализован". Этот термин используют турецкие официальные лица для того, чтобы охарактеризовать убийство или захват представителей террористических группировок. Однако в большинстве случаев это определение трактуется именно как убийство.

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"Когда Соединенные Штаты наносят удар по ИГИЛ, мир говорит об этом",-сказал Эрдоган, отметив, что MIT стала организацией-лидером в борьбе с терроризмом.

Согласно информации сирийских местных источников и служб безопасности, операция состоялась в сирийском городе Джандарис, который расположен в 10 километрах от турецкой границы. Этот населенный пункт контролируется силами сирийской оппозиции, которая, кстати, еще официально не прокомментировала инцидент.

Террористическая группировка "Исламское государство": что известно

В октябре прошлого года американские военные убили двух главарей "Исламского государства". Они погибли после авиаудара на севере Сирии.

В ноябре 2022-го года стало известно, что ИГИЛ избрала своим лидером Абу Хусейн аль-Кураши. Он заступил на свой пост после того, как предыдущий рулевой был ликвидирован на юге Сирии.

В начале апреля 2023-го года был убит Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури. Он был представителем высшего руководства ИГИЛ.

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