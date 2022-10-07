В ходе операции США нанесли авиаудар на севере Сирии.

Американские военные провели два рейда в Сирии, в результате которых были ликвидированы две ключевые цели группировки ИГИЛ и их сообщники.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным Центрального командования США, в четверг американскими силами был неанесен авиаудар на севере Сирии. В результате операции был убит лидер ИГИЛ Абу-Хашум аль-Умави, а также "еще один высокопоставленный чиновник ИГИЛ, связанный с ним". О ком именно идет речь, военные не уточнили.

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"Этот удар снизит способность ИГИЛ дестабилизировать регион и нанести удар по нашим силам и партнерам. Наши силы остаются в регионе, чтобы обеспечить окончательное поражение ИГИЛ", – заявил глава Центрального командования США, генерал армии Майкл Эрик Курилла.

Операция против аль-Умави последовала за вертолетным налетом, осуществленным армией США в среду вечером на северо-востоке Сирии, недалеко от деревни Камышлы.

В ходе операции был убит Раккан Вахид аль-Шаммри, а также еще один его сообщник. Известно, что аль-Шаммри был контрабандистом ИГИЛ, который переправлял оружие, боевиков и деньги для поддержки террористической организации.

Борьба с ИГИЛ

США продолжает ликвидировать лидеров террористической группировки ИГИЛ. В июле 2022 года в результате авиаудара американских силвозле города Джандарис в Сирии был ликвидирован глава террористической организации "Исламское государство" в Сирии Махера аль-Агаля.

В начале февраля президент США Джо Байден заявил, что в ходе операции в Сирии был ликвидирован один из лидеров террористической организации ИГИЛ Абу Ибрагим аль-Хашеми аль-Кураши. Боевика нейтрализовали во время спецоперации в сирийском Идлибе.

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