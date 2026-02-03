Это не мир, а пауза перед вторжением: The Telegraph рассказало о роковой ошибке Трампа

Передача России Краматорска и Славянска откроет Путину прямой путь на Киев в следующей войне.

Нет ничего опаснее мирного процесса, который завершает одну войну лишь ценой риска начать другую. Президент США Дональд Трамп, похоже, не замечает этой реальности, отправляя своего верного посланника Стива Виткоффа для заключения сделки – любой сделки – между Россией и Украиной на следующем раунде мирных переговоров в Абу-Даби, который состоится в среду и четверг, пишет The Telegraph.

Ожидается, что эти переговоры будут сосредоточены на том, что Виткофф назвал "единственным вопросом", который остается нерешенным: будущее примерно 6000 кввадратных километров Донецкой области на востоке Украины. В то время как остальная часть Донецкой области захвачена Россией, эта территория остается в руках украинцев.

За четыре года полномасштабного вторжения и череды жестоких наступлений России так и не удалось ее захватить. Украинские солдаты отбивали атаки кремлевского диктатора Владимира Путина и упорно держали оборону ценой огромных потерь.

Путин хочет получить даром то, что не взял силой

Теперь Путин пытается получить за столом переговоров то, что не смог захватить на поле боя. Украина давно с усталой покорностью смирилась с тем, что любое мирное урегулирование позволит России сохранить за собой 20% их страны, которые оккупировали ее войска. Но Путину и этого мало, отмечают журналисты. Он настаивает не только на сохранении того, что удерживает сейчас, но и на получении еще большего.

Требование Путина не просто несправедливо, оно глубоко бесчеловечно. На этой территории проживает около 200 000 жителей, которых передадут врагу, который, если судить по опыту, будет убивать мужчин, издеваться над женщинами и похищать детей, говорится в материале Что еще хуже, передача этой земли России рискует создать почву для новой войны. Эта жизненно важная территория включает в себя одни из самых мощных оборонительных сооружений Украины, в том числе города-крепости Краматорск и Славянск, которые защищают остальную часть страны и путь на Киев.

Если все эти тщательно выстроенные опорные пункты просто передать России, Путину будет открыт путь для начала нового вторжения с целью завоевания всей Украины, что всегда было его истинной целью. Настаивая на том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдал свою линию крепостей, Путин усиливает позиции России для любой такой будущей войны.

Ошибка "беспристрастного" посредника

СМИ пишет, что любой мирный посланник, достойный этого звания, разгадал бы эту уловку. Но не Трамп или Виткофф, которые жаждут славы заключения сделки независимо от ее последствий и таинственным образом готовы потакать путинскому взгляду на мир. Очевидный способ выйти из тупика и достичь соглашения – это если президент США скажет своему российскому коллеге отказаться от этого абсурдного требования на территорию, которую московские войска не захватили.

Трамп мог бы подкрепить это реальным давлением, например, поставив Украине крылатые ракеты "Томагавк" для уничтожения российских нефтеперерабатывающих заводов или позволив Сенату принять законопроект (который лежал без движения год), чтобы задушить экспорт кремлевской нефти путем введения тарифов США в 500% для любой страны, которая ее покупает.

Вместо этого Трамп видит себя беспристрастным посредником между агрессором и жертвой, не оценивая обоснованность чьих-либо претензий, а просто поручая Виткоффу придумать формулировки, с которыми стороны могут притвориться, что согласны.

В материале говорится, что на практике это направляет все давление Америки не на Путина, чтобы тот отказался от своей опасной фиксации на Донецке, а на Зеленского, чтобы тот принял некую формулу, позволяющую Украине отказаться от этой территории.

Опасные иллюзии

Предлагаемое решение включает гарантии безопасности со стороны США и детальный план того, как европейские друзья Украины будут контролировать прекращение огня и реагировать на любое новое российское вторжение.

Сами по себе эти шаги необходимы и разумны. Но ошибка Трампа в том, что он создает впечатление, будто эти гарантии зависят от того, подпишет ли Зеленский сдачу остальной части Донецкой области. Альтернативой было бы объединение усилий Америки и Европы для оказания совместного давления на Путина, чтобы устранить препятствие на пути к миру, заставив его отказаться от территориальных требований. Но даже сейчас Трамп и Виткофф, похоже, видят проблему в Зеленском, которого нужно преодолеть, а Путина считают сравнительно разумным.

Некомпетентность Трампа как миротворца – продемонстрированная в во многом фальшивом списке конфликтов, которые он якобы прекратил, создает две опасности, считает автор материала. Первая и наиболее вероятная: Путин, не испытывая дополнительного давления за свою неуступчивость, просто сохраняет свои притязания на Донецк, и способ обойти это препятствие не находится, а значит, война продолжается.

Альтернативный вариант: Зеленского могут вынудить отдать эту территорию на основе заверений и гарантий безопасности, которые не компенсируют передачу захватчику сильнейшей обороны Украины. Если это произойдет, Путин воспользуется возможностью начать новую войну, вероятно, после передышки для перевооружения и переоснащения своих сил.

"Короче говоря, неумелая дипломатия Трампа может либо увековечить сегодняшнюю войну, либо привести к ошибочному миру, который посеет семена следующей", - подытожили журналисты.

