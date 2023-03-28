В организацию входит восемь стран.

Норвегия находится в "конструктивном процессе" с Россией для обеспечения передачи главенства в Арктическом совете. Межправительственный орган прекратил работу после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как пишет Bloomberg, процесс передачи председательства в Норвегию может пройти в виртуальном формате. По оценке издания, во встрече вряд ли будут участвовать министры правительств.

Как известно, в организацию входят Россия, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, США и Канада. Теперь они должны согласовать подготовку к переходу председательства. Арктический совет является основным межправительственным форумом для сотрудничества по Арктике, включая изменение климата, проблемы коренных народов и управление.

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В июне организация сообщила о возобновлении работы над проектами, в которых не участвовала Россия. Около 70 проектов, составляющих примерно половину работы, утвержденной к февралю, снова запущены.

"Гонка за влияние в Арктике обостряется. Китай, который рассматривает регион как транспортный маршрут в Европу, является одним из 13 государств, имеющих статус наблюдателя в Совете. В прошлом году он заявил, что не поддержит исключение России из Совета, заявив, что для этого нет правового механизма", - отмечает издание.

Среди своих приоритетов на период председательства Норвегия указывает вопросы климата, устойчивое экономическое развитие и забота о людях в Арктике, включая привлечение молодежи и усиление роли и голоса групп коренных народов.

Арктический совет - что известно

Организация была основана в 1996 году Данией, Финляндией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, Швецией и США. Этот совет посвящен темам, касающимся устойчивого развития, охраны окружающей среды, исследований, мониторинга изменения климата и помощи коренным народам региона.

3 марта все страны-учредители, кроме России, вышли из работы Совета в ответ на "вопиющие нарушения страной принципов суверенитета и территориальной целостности, основанных на международном праве".

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