Было добавлено, что это будет деятельность, связанная, в частности, с деятельностью коренных народов Арктики.

Арктический совет возобновляет свою работу без участия России.

Об этом сообщает "Польское Радио" со ссылкой на совместное заявление стран Арктического совета.

"После вторжения России в Украину мы приостановили деятельность в составе Арктического совета, теперь частично возобновим сотрудничество в этом формате, но без России", - говорится в заявлении.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Исландии, говорится, что страны намерены восстановить работу в ограниченном порядке, в формате Арктического совета, над проектами, которые не предусматривают участия Российской Федерации. Было добавлено, что это будет деятельность, связанная, в частности, с деятельностью коренных народов Арктики.

Арктический совет: справка УНИАН

Арктический совет был создан в 1996 году восемью странами: Данией, Финляндией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, Швецией и США. Работа организации сосредоточена на темах, касающихся устойчивого развития, охраны окружающей среды, исследований, мониторинга изменения климата и помощи коренным народам региона.

3 марта все страны-учредители, помимо России, вышли с работы Совета в ответ на "вопиющие нарушения страной принципов суверенитета и территориальной целостности, основанных на международном праве".